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Okul önünde eylem yapan velilere kornalı destek

Ataşehir'de yaklaşık 300 veli özel bir okulun genel müdürlük binası önünde toplanarak öğretmenlerinin maaşlarının aylardır ödenmediği, derslere girilmediği gerekçesiyle eylem yaptı. Slogan atan öğrenci velilerine caddeden geçen otomobil sürücüleri de korna çalarak destek verdi.
 15 Aralık 2019 16:56
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Okul önünde eylem yapan velilere kornalı destek

Yağmur altında bir araya gelen velilerden Sonnur Meriç, "Gerçekten çok kötüyüm ben. Eşim, 'ben seni kaybediyorum yapma' dedi. Öğretmenlerimiz için gerekirse kermes bile yaparım okulum için. Elektriklerimiz kesik. Güvenliğimiz soğukta oturuyor. Okula yakın olan arkadaşım sağ olsun akşamları gidiyor, çay götürüyor poğaça yapıyor evinde ne varsa yapıyor. Yapmayın ne olursunuz yetkililere sesleniyorum. 'Sağır mı oldunuz kör mü oldunuz, neden kımıldamıyorsunuz bu kadar insanı mağdur ettiniz. Yazık günah değil mi? Öğretmenlerimiz ailesine bakan insanlar. Anne babasına maddi yardımda bulunan insanlar var. Gerekirse okul kapanmayacak ben okulumu seviyorum. Biz bu yağmurda niye duruyoruz. Yapmayın ne olursunuz elim ayağım titriyor." diye konuştu.

Okullarının kapanmasını istemeyen öğrenciler ise yaşadıkları sorunları anlattı. Öğrencilerden Elifnaz Arslan ise, "Bizim okulumuzda öğretmenler, öğrencilere LGS'ye başarılı bir şekilde girebilmeleri için hala fedakarlık yapmaya devam ediyorlar, ne kadar zor durumda olsalar bile. Okulumuzdaki sorunların bir an önce giderilmesini hepimiz istiyoruz. Duygusal olarak zaten hepimiz etkilendik ama öğretmenler bize hiç yansıtmamaya çalışıyorlar bu durumu." dedi.

Mert Köse öğretmenlerin çok zorlandığını söyleyerek, " Derslere girmeye çalışıyorlar. Yine de ister istemez etkileniyoruz. Ben sekizinci sınıf öğrencisiyim. Eve gidince LGS'ye çalışmam gerek. Önümde bir sınav var ama soru çözerken kafama takılıyor acaba okula ne olacak bir şey olacak mı okuluma, diye. Bazen kafam dağılıyor çözemiyorum." şeklinde konuştu. Bir başka öğrenci ise , "Öğretmenlerimizi istiyoruz. Öğretmenler gidiyor. Elektrik yok okulda. Jeneratörle ders yapıyoruz. Çok soğuk herkes montlarını giyiyor okulda. Öğretmenlerin maaşlarını vermiyorlar. Etütler oluyordu artık olmuyor." dedi.
DHA
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