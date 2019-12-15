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İtfaiye eri, yangın bilincini aşılamak için kitap yazdı

Düzce'de müdahale ettiği yangınların birçoğunun çocuklardan kaynaklı olduğunu gören itfaiye eri Hasan Can Özdenli'nin kaleme aldığı "Deniz'in İtfaiye Kitabı" ilgi gördü
 15 Aralık 2019 17:06
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İtfaiye eri, yangın bilincini aşılamak için kitap yazdı

Düzce'de itfaiye eri Hasan Can Özdenli, müdahale ettiği yangınların birçoğunun çocuklardan kaynaklı olduğunu görünce, bu yaştakilerde yangın bilincini artırmak amacıyla hikaye kitabı yazdı.

Yaklaşık 7 yıldır Düzce itfaiyesinde görev yapan Özdenli (34), mesleğinin ilk yıllarında başka bir ilde yaşanan yangında iki çocuğun hayatını kaybettiği haberini duyunca çok etkilendi.

Çocukların yangın bilincini artırmak için çalışma yapmayı düşünen Özdenli, görevi sırasında da birçok yangının çocuklardan kaynaklandığını gördü.

Özdenli, yetkililerden aldığı izinle bir müddet okullardan gelen öğrencilere yangın çıkış sebepleri, ilk müdahalenin nasıl yapılması gerektiği konusunda eğitimler verdi.

Daha sonra çocukların okuyarak da eğitim alması gerektiğini düşünen Özdenli, "Deniz" ismini verdiği çocuk karakterin başından geçenleri anlattığı 34 sayfalık çizgi hikaye yazdı.

Kısa zamanda kitapçılarda yerini alan "Deniz'in İtfaiye Kitabı", hem okuyucular hem de eğitim kurumları tarafından beğenildi ve basımı çoğaltıldı.

- "Deniz, direkt olarak okuyucuya hitap ediyor"

Özdenli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kitabın ortaya çıkmasında yaşadıklarının etkili olduğunu vurguladı.

Çocukların kibrit, çakmak veya fırın gibi ısı yayan aletlerle oynamaya meraklı olduklarını tespit ettiğini aktaran Özdenli, "Öncesinde kurumumuzda sözlü bir sunum şeklinde eğitim vererek başladık. Daha sonrasında 'Bunu yazıya dökebilir miyiz, çocukların beğenebileceği bir hikaye kitabı haline getirebilir miyiz' dediğimizde 'Deniz'in İtfaiye Kitabı' çıktı." dedi.

Deniz'in İtfaiye Kitabı'nın ilk önce itfaiyeciliği anlattığını söyleyen Özdenli, şöyle konuştu:

"Kitabım, 'itfaiyeci nedir, itfaiyeciler hangi ekipmanları kullanırlar, hangi şartlarda çalışırlar' bunları anlatıyor. Daha sonra çocukların yangın çıktığında ne yapmaları gerektiğini veya ne yapmamaları gerektiğini anlatıyoruz. Serinin devam kitaplarında yine Deniz kızımızın deprem, su güvenliği ve ilk yardımı da anlattığı kitapları olacak ilerde. 'Deniz' kitabın ana karakteri çünkü 'Deniz' direkt olarak okuyucuya hitap ediyor. Bilgileri direkt onların yaşıtı olan bir çocuktan almaları çocuklar için daha anlaşılır oluyor."

Oluşturduğu hikaye kitabının beklediğinden çok fazla ilgi gördüğünün altını çizen Özdenli, özellikle ilkokul ve okul öncesi eğitim veren okulların aldığını, il halk kütüphanelerine gönderildiğini belirtti.

Özdenli, kitabı ailelerin çocuklarını bilinçlendirmek için aldığını ve çok beğenildiğini sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı
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