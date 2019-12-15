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Doğuda soğuk hava etkili oluyor

Son yağışlarla birlikte kayak merkezlerindeki kar kalınlıkları Palandöken'de 50, Sarıkamış'ta 25, Konaklı'da 21 santimetre ölçüldü.
 15 Aralık 2019 17:21
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Doğuda soğuk hava etkili oluyor

Doğuda soğuk hava etkisini sürdürürken buzlanma ve don olayına karşı vatandaşlar uyarıldı.

Meteoroloji 12'nci Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, havanın Erzurum ve güney ilçelerinde hafif karla karışık yağmur ve kar yağışlı, Erzincan ve doğusunda ise hafif yağmurlu olması bekleniyor.

Gece en düşük hava sıcaklıkları, sıfırın altında olmak üzere Ardahan ve Kars'ta 2, Erzurum ve Ağrı'da 1, Erzincan'da 5, Iğdır'da 1, Tunceli'de 3 derece kaydedildi.

Gün içinde en yüksek sıcaklıkların Tunceli'de 9, Iğdır ve Erzincan'da 7, Erzurum, Kars ve Ağrı'da 3, Ardahan'da ise 2 derece olması bekleniyor.

Bölgede genelinde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte sis ve pus hadisesinin beklendiği için meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı özellikle sürücülerin dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.

Son yağışlarla birlikte kayak merkezlerindeki kar kalınlıkları ise Palandöken'de 50, Sarıkamış'ta 25, Konaklı'da 21 santimetre ölçüldü.

Kars

Kars'ta kar yağışının ardından soğuk hava hayatı olumsuz etkiledi. Soğuk hava nedeniyle bazı vatandaşlar araçlarını battaniyeyle sardı.

Sarıkamış ilçesinde ise kar yağışı aralıklarla devam ediyor. Sarıçam ormanları, bitkiler beyaza büründü, bina çatılarında buz sarkıtları oluştu.

Kar kalınlığı ilçede 15, 2 bin 300 rakımlı Handere köyünde ise 25 santimetreye ulaştı.

Yöre sakinlerinden Turhan Koçaş, bu sene kar yağışının geciktiğini, soğuk havanın etkisini sürdürdüğünü belirterek, "Şu anda kar yağışı var, inşallah devam eder." dedi.

Tunceli

Ovacık ilçesinde gece saatlerinde başlayıp sabah saatlerinde artan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Beyaz örtüyle kaplanan ilçede, sürücüler ile yayalar, cadde ve sokaklarda biriken kar yüzünden zor anlar yaşadı.

İlçe sakinleri, ev ve iş yerlerinin önünde biriken karları temizledi.

Kar sebebiyle sokak hayvanları yiyecek bulmakta zorluk çekti.

Karla mücadele ekipleri, ilçe merkezi ve köy yollarında temizleme çalışması yaptı.

Ağrı

Ağrı'da aralıklarla devam eden kar yağışı ve tipi yüksek rakımlı bölgelerde hayvanlarını otlatan besicileri etkiledi.

Hayvanlarını otlatmak için mücadele veren besiciler, aralıklarla devam eden kar yağışı nedeniyle zor anlar yaşadı.

Sabahın erken saatlerinde sürüleriyle karlı dağların yoluna koyulan besiciler, bu anları da cep telefonlarıyla kaydetti.
Anadolu Ajansı
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