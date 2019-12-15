Kuru yemiş sektörü yılbaşına hazır

Tüm Kuruyemiş Sanayicileri ve İş Adamları Derneği Başkanı Hüsamettin Karaman, sektörün yılbaşı öncesi tüm hazırlıklarını yaptığını belirterek, "Yılbaşında 25-30 bin ton kuru yemiş tüketilmesini ve yaklaşık 425 milyon liralık ciro oluşmasını bekliyoruz." dedi.

Karaman, AA muhabirine, kuru yemiş sektörüne ve yılbaşı hazırlıklarına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Sektörün iç pazar büyüklüğünün geçen yıl 2,1 milyar dolar seviyesinde olduğunu ifade eden Karaman, bu yıl iç pazarda talebin azaldığını söyledi.

Karaman, enflasyonun düşmesi ve genel anlamda ekonomide iyileşmeyle gelecek yıl bu durumun düzeleceğini, talepte öngörülen artışla pazarın büyüyeceğini bildirdi.

Bu yılın 10 aylık döneminde toplam 2,5 milyar dolar tutarında 600 bin ton kuru yemiş ve kuru meyve ihracatı yapıldığına işaret eden Karaman, bu miktarın yaklaşık 220 bin tonunun fındık ve mamullerinden, 26 bin tonunun da ay çekirdeğinden oluştuğunu belirtti.

Kuru meyve ihracatının ise geçmiş yıllarla aynı seviyelerde kaldığını ifade eden Karaman, bu alanda kuru üzümün 202 bin tonla lider olduğunu, bu ürünü 80 bin tonla kuru kayısının takip ettiğini dile getirdi.

Karaman, kuru yemiş ve kuru meyve ihracatının gelecek yıl yüzde 10 artmasını ve 2 milyar 750 milyon dolarlık satış yapılmasını beklediklerini bildirdi.

"Yılbaşında en çok Antep fıstığı, fındık ve badem satılıyor"

Karaman, yılbaşı yaklaşırken kuru yemiş satışlarının arttığını belirterek, sektörün yeterli seviyede stok ürüne sahip olduğunu söyledi.

Yeni yılın gelişi evlerde aileyle birlikte kutlandığında da eğlence mekanlarında kutlandığında da kuru yemiş tüketildiğine dikkati çeken Karaman, şunları kaydetti:

"Yılbaşı döneminde ağırlıklı olarak Antep fıstığı, fındık ve badem satılıyor. Tüketiciler, bütçelerinin elverdiği ölçüde bu ürünleri alıyor, zaman zaman fiyat açısından daha avantajlı ürün olan ve yılın genelinde en fazla tüketilen ürünlerimiz olan ay çekirdeği ve yer fıstığının yanında leblebiyi de tercih ediyorlar. Bizler de her yıl olduğu gibi bu sene de yılbaşı dönemi gelmeden tüm hazırlıklarımızı yaptık ve tüketicinin talepleri doğrultusunda ürünlerimiz satışa hazır."

Karaman, geçen yıl 10,3 milyar liraya ulaşan iç pazar cirosunun 375 milyon lirasının yılbaşı döneminde elde edildiğini belirterek, "Geçen yıl toplamda satılan 603 bin ton kuru yemişin yaklaşık yüzde 4'ü yılbaşı döneminde tüketildi. Bu yılbaşındaysa 25-30 bin ton kuru yemiş tüketilmesini bekliyoruz. İç pazar büyüklüğü rakamını ise 2020'nin ilk ayında açıklayabileceğiz. Yılbaşında yaklaşık 425 milyon lira ciro hedefliyoruz." dedi.

Kuru yemiş satışlarının ramazan ayında ve aşure döneminde de yükseldiğine işaret eden Karaman, insanların tüketim alışkanlıklarının değişmesiyle satışların yıl genelinde arttığını söyledi.

Karaman, özellikle kahvaltı sofralarında fazla ekmek tüketmek istemeyen ve ara öğünlerde karbonhidrata ihtiyaç duyanların ceviz, fındık ve kuru meyveye yöneldiklerini kaydetti.