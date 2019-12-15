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Beyaz eşya sektörünün cirosu yüzde 13,7 arttı

Büyük beyaz eşya sektörünün cirosu bu yılın üçüncü çeyreğinde 5,7 milyar liraya ulaştı.
 15 Aralık 2019 17:36
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Beyaz eşya sektörünün cirosu yüzde 13,7 arttı

Büyük beyaz eşya sektörünün cirosu yılın üçüncü çeyreğinde ÖTV indiriminin sona ermesine rağmen yıllık bazda yüzde 13,7 artarak 5,7 milyar liraya yükseldi.

AA muhabirinin araştırma şirketi GfK Temax'ın verilerinden yaptığı derlemeye göre, tüketici teknolojisi ürünleri pazarında, bu yılın üçüncü çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,7'lik büyüme performansıyla 17,3 milyar lira ciro elde edildi. Pazarın büyümesinde, büyük beyaz eşya, küçük ev aletleri ve bilgi teknolojileri sektörlerinde sağlanan büyüme belirleyici oldu.

Büyük beyaz eşyada ÖTV indirimi haziran ayında sona erdi. Buna rağmen yılın üçüncü çeyreğinde 5,7 milyar lira ciro elde eden sektör, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13,7'lik büyüme performansı yakaladı.

Bu sektörde neredeyse tüm kategorilerde iki haneli büyüme kaydedilirken, en yüksek artış derin dondurucularda görüldü, çamaşır makinesi ürün grubunda da 7 kilogram kategorisi önemli ölçüde büyüdü.

Küçük elektrikli ev aletleri sektörü de aynı dönemde yüzde 17,5 büyüyerek 1,6 milyar lira ciroya ulaştı. Gelişen teknolojiyle pratikleşen ürünlerin büyümeyi desteklediği dikkati çekti. Sıcak içecek hazırlama, şarjlı dik süpürgeler ve tost makineleri üçüncü çeyrekte en çok büyüyen kategoriler oldu.

Bilgi teknolojileri sektörü bu yılın üçüncü çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,3'lük artışla 1,2 milyar lira ciro elde etti. Geçen yılın aynı dönemiyle karşılaştırıldığında bu sektörde büyümeye en fazla katkı klavye ve masaüstü bilgisayarların satışından geldi.

Telekomünikasyon sektörü yüksek fiyatlar nedeniyle küçüldü

Araştırmaya göre, telekomünikasyon sektörü bu dönemde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,3 daraldı. Üçüncü çeyrekte 7 milyar lira ciro elde eden sektörün daralmasında akıllı telefon ürün grubundaki yüksek fiyatlar etkili oldu. Akıllı saatler ve mikrofonlu kulaklıklar çift haneli büyümeyle önceki çeyrekteki performanslarını sürdürdü.

Ofis makineleri ve sarf malzemeleri sektörü yüzde 29,4 küçülmeyle 93 milyon lira ciro elde etti. Daralmanın belirleyicisi yazıcı ve kartuş satışlarındaki azalış oldu.

Televizyonların da aralarında bulunduğu tüketici elektroniği sektörü ise üçüncü çeyrekte 1,7 milyar lira ciro elde ederek yıllık bazda yüzde 1 büyüdü.

Bu sektörde ciro bakımından en fazla büyüme TV ve mini bluetooth hoparlörde görüldü. Mini bluetooth hoparlör, tüketici elektroniği sektöründe ciro bakımından yüzde 27'lik büyüme oranıyla en iyi performans gösteren ürün grubu oldu. TV ürün grubu içinde de 60 inç ve üzeri televizyonlar yüksek büyümeye sahip segment oldu.
Anadolu Ajansı
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