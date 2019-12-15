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YÖK, üniversitelerin ortak sorunları için çalıştay düzenledi

YÖK'ten yapılan açıklamaya göre, Malatya'da, İnönü Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen çalıştayda, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki üniversitelerin ortak sorunları ele alındı.
 15 Aralık 2019 18:01
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YÖK, üniversitelerin ortak sorunları için çalıştay düzenledi

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından, "Seçilmiş Düzey 2. Bölge Üniversitelerinin Odak Sorun Belirleme Çalıştayı" düzenlendi.

YÖK'ten yapılan açıklamaya göre, Malatya'da, İnönü Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen çalıştayda, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki üniversitelerin ortak sorunları ele alındı.

YÖK Üyesi Prof. Dr. Muammer Yaylalı'nın koordinatörlüğünde gerçekleştirilen çalıştaya, YÖK Yürütme Kurulu üyeleri Prof. Dr. Naci Gündoğan ve Prof. Dr. Necip Çamuşçu ile 38 üniversitenin rektörü katıldı.

İki gün süren çalıştayda dört oturumda, "Eğitim-öğretim", "Araştırma-geliştirme", "Bilinirlik", "Liderlik-motivasyon" konuları görüşüldü. Ayrıca çalıştay öncesinde bölge üniversitelerinde görev yapan 10 bine yakın akademik personelin katılım gösterdiği "Bölge Üniversitelerinin Odak Sorun Belirleme" anket sonuçları da değerlendirildi.

Çalıştay süresince yapılan fikir alışverişleri, değerlendirmeler ve çözüm önerilerinden oluşan çıktılar ise raporlaştırılarak Yükseköğretim Kuruluna sunulacak.
Anadolu Ajansı
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