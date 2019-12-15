Sivasspor, Fenerbahçe'yi 3 golle geçti!
Süper Lig'in 15. hafta mücadelesinde Sivasspor, Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup etti ve liderliğini sürdürdü. 32. dakikada Sivasspor golü buldu. Mert Hakan Yandaş'ın pasında topla buluşan Fernando'un soldan ceza sahasına girer girmez uzak köşeye yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-0.
|15 Aralık 2019 18:31
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