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CHP'li meclis üyesinin otel ruhsatıyla apartman yaptığı iddiası

İzmir'in Çeşme ilçesinde CHP'li meclis üyesi Aybars Yıldırım'ın, otel yapmak için inşaat ruhsatı aldığı, otel ruhsatı ile yaptırdığı 6 katlı 29 dairelik yeri ise konut olarak sattığı ileri sürüldü.
 15 Aralık 2019 18:36
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CHP'li meclis üyesinin otel ruhsatıyla apartman yaptığı iddiası

İzmir'in Çeşme ilçesinde CHP'li meclis üyesi Aybars Yıldırım'ın, otel yapmak için inşaat ruhsatı aldığı, otel ruhsatı ile yaptırdığı 6 katlı 29 dairelik yeri ise konut olarak sattığı ileri sürüldü. Ekinoks İzmir Çevre ve Kültür Derneği'nin Başkanı Başak Yasemin Kumaş, derneklerine sık sık bu tür şikayetlerin geldiğini, Çeşme'deki bu durumun artık sona ermesi gerektiğini söyledi. CHP Belediye Meclisi İmar Komisyonu Üyesi Aybars Yıldırım ise imar kirliliğinin bulunduğunu ancak imar usulsüzlüğünün bulunmadığını savunarak, "Şimdi ben tadilat ruhsatını alacağım ve gereken değişiklikleri yapacağım" dedi.

CHP'li meclis üyesi Aybars Yıldırım'ın, İzmir'in turizm merkezi Çeşme'nin İnönü Mahallesi'nde, otel inşa etmek üzere belediyeden ruhsat aldığı ancak tamamlanan inşaatın bağımsız bölümlerini daire olarak sattığı ileri sürüldü. 6 katlı 29 daireden oluşan binanın üzerinde 'Satılık' ilanının bulunması da dikkat çekti. Ekinoks İzmir Çevre ve Kültür Derneği'nin Başkanı Başak Yasemin Kumaş, "Bu bölge hem konut hem de turizm imarlı bir alan. Örneğin bir dönüm araziniz var. 'Ev yapacağım' derseniz, bunun 300 metrekareyi ve 2 katı geçmemesi lazım. Turistik tesis, otel yapmak isteyenler ise bir dönümde altı kata kadar çıkabiliyor. Buradaki bu binalar otel ruhsatı alarak her bağımsız bölümünü ev olarak satışa sunmuşlar" diye konuştu. Sıradan bir vatandaşın böyle bir şey yapamadığını ifade eden Kumaş, bazı kişilerin rahatlıkla bu tür yapılar inşa ettiğini dile getirdi. Yıldırım'ın, Çeşme Belediye Meclisi'nin İmar Komisyonu'nda bulunduğunu da anımsatan Başak Yasemin Kumaş, "Belediye içerisindeki bazı kişiler memurlarla iş birliği yaparak kendi inşaatları için izin ve onay ruhsatı alıyor. Dernek olarak sürekli bu tür şikayetler alıyoruz. Kişilerle, onların yaptıkları inşaatlarla derdimiz yok ama burada imara aykırı işlemler var. Bunu yapan da İmar Komisyonu'nda görev alan, encümende görev alan meclis üyesi. Bu kişiler böyle yapınca vatandaş da 'Bunlar mecliste olmamalı' diye tepki gösteriyor. Çeşme'nin çok ciddi sorunları var. Bunlarla uğraşmak gerekiyorken, hatta imar yolsuzluklarına karşı savaş açmak gerekiyorken, yaptıkları etik değil" diye konuştu.

'İMAR KİRLİLİĞİ VAR, USULSÜZLÜĞÜ YOK'

CHP'li Aybars Yıldırım ise konuya ilişkin olarak şu açıklamayı yaptı:

"Yapı kayıt belgesinin iptali söz konusu olunca birtakım konularda itirazda bulundum. Şu an bir yandan işin mahkeme boyutu sürüyor. Bir yandan da tadilat projemin belediyeden onaylanmasını bekliyorum. Bütün bunlar sürerken 'Yıkılsın', 'Etik değil' gibi bir kampanya başlatıldı. Bunu doğru bulmuyorum. Şu anda mahkemesi süren bir konu var. İşlemler sürüyor ve meclis üyesi olmamdan dolayı konu buraya geliyor. Herkes kendine göre yorumda bulunuyor. Şubat ayında mahkemem var. Onunla ilgili delillerimi sunacağım. Tadilat projemi belediyeden bekleyeceğim tadilatım onaylandıktan sonra da binamın imara aykırı kısımlarının düzeltilmesi için gerekli faaliyetlerde bulunacağımö dedi. Yıldırım, "Ben uzun yıllardan beri inşaat yapıyorum. Hatalı olduğum kısım, tadilat ruhsatı almadan önce inşaata devam etmektir. Bizde süreçler biraz uzuyor. Tadilat ruhsatı almadan inşaata devam ettim. O bir hataydı ama hep yaptığımız bir şeydi. İnşaat yapılırken birtakım değişiklikler yaparsınız, ondan sonra da tadilat projenizi belediyeye onaylatırsınız. Ben imar barışını yakalamak için devam etmiştim inşaata. Şimdi tadilat ruhsatını alacağım ve gereken değişiklikleri yapacağım. İmar usulsüzlüğü diye bir şey yok. İmar kirliliği tamam ancak imar usulsüzlüğü yok. İşlemler sonuçlandıktan sonra gereken açıklamaları yapacağım."
DHA
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