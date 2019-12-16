Erdoğan: Gerekirse İncirlik de Kürecik de kapatılır		 
'Şubatta 750 engelli öğretmeni kadromuza katacağız'		 
BDDK'dan 'bloomberg.com'un haberine yalanlama		 
Aziz Sancar, Şehir Üniversitesi'nden istifa etti		 
KKTC'ye İHA ve SİHA sevkiyatı iddiaları yalanlandı		 
Ahtapot, kartalı yakalayıp suyun altına çekmeye çalıştı Video		 
İşte sosyal konut yapılacak ilçeler Foto Galeri		 
Advertisement
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İş makineleri sınav ücretleri açıklandı

 16 Aralık 2019 00:00
Yazdır
İş makineleri sınav ücretleri açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünün 06.12.2019 tarih ve 24333015 sayılı "MTSK, SRC ve İş Makineleri Sınav Ücretleri" konulu yazılarına göre 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanun'un 42 nci maddesinde; " ... Teorik ve uygulamalı sınavlar için sürücü adaylarından alınacak sınav ücreti ile sınavlara ilişkin iş ve işlemlerde görev alanlara ödenecek ücretler her yıl Milli Eğitim Bakanlığınca belirlenir." hükmü gereğince 2020 yılında özel motorlu taşıt sürücüleri kurslarının uygulama sınavına girecek kursiyerlerden 120 TL, özel iş makineleri operatörlük kurslarının teorik ve uygulama sınavına girecek kursiyerlerden 110 TL, özel ulaştırma hizmetleri mesleki eğitim ve geliştirme kurslarının teorik ve uygulama sınavına girecek kursiyerlerden 100 TL sınav ücreti alınacak.
Memurlar.Net - Özel

Bu yazının tüm hakları Memurlar.Net'e aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©

Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
BİLSEM'lere alınacak öğretmenlere ait kontenjan listesi
30 Kasım 2019 00:00		 MEB alan değişikliği şartlarını açıkladı
28 Kasım 2019 22:03
Ara tatillerde işletmelerde mesleki eğitim öğrencileri izinli sayılacaklar mı?
14 Kasım 2019 00:02		 Açık öğretim yüz yüze eğitim veren okul/kurumların dikkat etmesi gereken hususlar
11 Kasım 2019 00:01
İYEP öğrencileri nasıl belirlenecek?
07 Ekim 2019 00:04		 MEB'in patent, faydalı model ve tasarım açılımına dair resmi yazısı
07 Ekim 2019 00:03
Okul Aile Birlikleri, Sayıştay'ca denetlenecek
07 Ekim 2019 00:00		 MEB'den yabancı uyruklu öğrencilerle ilgili genelge hakkında açıklama
30 Eylül 2019 00:04
MEB'den erken okuma bayramı yapmayın uyarısı
30 Eylül 2019 00:03		 234 öğrenciyi erken yaşta kayıt yapan ilkokul müdürlerine soruşturma açıldı
30 Eylül 2019 00:02
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
01:20 - Kırıkkale'de polis aracı ile otomobil çarpıştı: 2'si polis 3 yaralı00:21 - 'Kanal İstanbul Projesini gerekirse milli bütceyle yapacağız'00:05 - Sözleşmeli personelin vefat etmesi halinde ölüm yardımı ödenir mi?00:02 - 16 Aralık 2019'dan önemli gündem başlıkları00:00 - 50TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo00:00 - İş makineleri sınav ücretleri açıklandı22:30 - Sahibinden 'kelepir' ada22:20 - Topraksız tarımla fide üretti, siparişlere yetişemiyor22:12 - Ediz bebek kör olmaktan lazer tedavisiyle kurtuldu22:06 - Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan erken seçim açıklaması
22:00 - 'Özel bankalar 'Kredi ister misiniz?' diye gezmeye başladı'21:54 - MEB, YÖK, ÖSYM ve 127 üniversitenin bütçeleri kabul edildi21:47 - Eşini dövme diye uyaran komşusunu silahla yaraladı21:41 - 326 gün önce kaybolmuştu, ilk iz bulundu!21:36 - Sivasspor'un resmi sitesi hacklendi21:30 - Sivas'ta zehirlenen 19 kişi hastaneye kaldırıldı21:24 - Aksakal, DSP Genel Başkanlığına yeniden seçildi21:18 - Bakan Kasapoğlu'ndan 'İstiklal Marşı' tepkisi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
İstanbul Büyükşehir Belediyesinin, KPSS puanı yerine mezuniyet notuyla personel almasını;
ÇOK OKUNANLAR
Sözleşmeli personelin vefat etmesi halinde ölüm yardımı ödenir mi?
'Kanal İstanbul Projesini gerekirse milli bütceyle yapacağız'
İş makineleri sınav ücretleri açıklandı
50TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo
16 Aralık 2019'dan önemli gündem başlıkları
Kırıkkale'de polis aracı ile otomobil çarpıştı: 2'si polis 3 yaralı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
üçüzler 1
kıdem tazminatı caiz değildir 2
milletvekillerine kırmızı ışıkta geçme hakkı 1
14.12.2019 galatasaray vs ankaragücü maci 1
SON İLANLAR
İstanbul Üniversitesi öğretm üyesi alım ilanı
Zonguldak Çaybel 1 İşçi Alacak
Nevşehir Belediyesi 54 İşçi Alacak
Kırklareli Vize Belediyesi 4 İşçi Alacak
İstanbul Sarbel 5 İşçi Alacak
İstanbul Gopkent Yönetim 1 İşçi Alacak
Eskişehir Espark 1 İşçi Alacak
Aydın Büyükşehir Belediyesi 5 İşçi Alacak
Antalya Felez Çevre Yönetim 13 İşçi Alacak
Afyonkarahisar içhisar Petrol 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam