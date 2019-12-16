İş makineleri sınav ücretleri açıklandı
|16 Aralık 2019 00:00
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Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünün 06.12.2019 tarih ve 24333015 sayılı "MTSK, SRC ve İş Makineleri Sınav Ücretleri" konulu yazılarına göre 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanun'un 42 nci maddesinde; " ... Teorik ve uygulamalı sınavlar için sürücü adaylarından alınacak sınav ücreti ile sınavlara ilişkin iş ve işlemlerde görev alanlara ödenecek ücretler her yıl Milli Eğitim Bakanlığınca belirlenir." hükmü gereğince 2020 yılında özel motorlu taşıt sürücüleri kurslarının uygulama sınavına girecek kursiyerlerden 120 TL, özel iş makineleri operatörlük kurslarının teorik ve uygulama sınavına girecek kursiyerlerden 110 TL, özel ulaştırma hizmetleri mesleki eğitim ve geliştirme kurslarının teorik ve uygulama sınavına girecek kursiyerlerden 100 TL sınav ücreti alınacak.
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