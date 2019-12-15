Aziz Sancar, Şehir Üniversitesi'nden istifa etti		 
KKTC'ye İHA ve SİHA sevkiyatı iddiaları yalanlandı		 
'Öğretmenlik Meslek Kanunu'nu bir an önce çıkarılmalı'		 
AÖF sorularını değerlendiriyoruz		 
Komşusunu gürültü için uyardı, saldırıya uğradı		 
Ahtapot, kartalı yakalayıp suyun altına çekmeye çalıştı Video		 
İşte sosyal konut yapılacak ilçeler Foto Galeri		 
Advertisement
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Saç ekiminde 'Seyyar ekimciler' ortaya çıktı

Yabancıların yoğun ilgi gösterdiği saç ekim operasyonunda seyyar teknikerler türedi. Uzmanlar, sağlık açısından risk taşımasının yanında bu alanda denetim ve tedbirlerin artırılmaması halinde Türkiye'nin önümüzdeki yıllarda ekonomik açıdan da ciddi kayıplar yaşayacağına dikkat çekiyor.
 15 Aralık 2019 18:46
Yazdır
Saç ekiminde 'Seyyar ekimciler' ortaya çıktı

Özellikle yabancıların ilgi gösterdiği saç ekimi operasyonlarında tehlike çanları çalmaya başladı. Yoğun yabancı hasta alan sektörde, son yıllarda seyyar sağlık teknikerleri türedi. Uzman hekim gözetiminde yapılması gereken saç ekim operasyonları, denetimsizliği fırsat bilen sağlık teknikerleri tarafından merdiven altı tabir edilen noktalara düştü.

UZMANLAR: TEDBİR ALINMAZSA CİDDİ KAYIPLAR YAŞANACAK

Sosyal medyada sayfalar açıp reklam ve kampanyalarla yurt dışından turist getiren, uzman hekimlerin çalıştığı kliniklere göre bir miktar daha uygun fiyata saç ekimi yapan teknikerler, sektöre de darbe vuruyor. Sabah'tan Betül Alakent'in haberine göre; Sağlık açısından ciddi riskler barındıran bu operasyonlarda verimli sonuçlar alınamadıkça yabancı turistler konuyla ilgili şikayetler yağdırıyor. Sektörün 2018'de 2.5 milyar euro gelir bıraktığını, 2019'da gelirde yüzde 30 artış beklendiğini aktaran uzmanlar, bu alanda denetim ve tedbirlerin artırılmaması halinde Türkiye'nin önümüzdeki yıllarda ciddi kayıplar yaşayacağına dikkat çekiyor.

KAPI KAPI GEZİYORLAR

Sağlık Yönetim Uzmanı Songül Alcı, saç ekim merkezlerinin denetimsizliği ve eğitimsiz personelin kaliteyi düşürdüğünü belirterek, "Bir hekim yanında yarım yamalak iş öğrenen bazı teknikerler eline çantayı alıp kapı kapı gezerek kendini uzman olarak tanıtıyor. Ağına düşürdüğü turistlere ise merdiven altı tabir edilen noktalarda saç ekimleri yapıyor" dedi. Bazı kişilerin de sosyal medyada reklam ve kampanyalarla, piyasa fiyatlarının bir miktar altında turist getirip saç ektiğini aktaran Alcı, şöyle konuştu: "Özellikle Ortadoğulu turistlerin yoğun ilgi gösterdiğini bilen bazı sahtekarlar, kuaförden bozma sözde güzellik merkezlerinde, hijyenden yoksun ortamlarda saç ekiyor. Bu ekimler verimli sonuçlar doğurmadığı gibi sağlık açısından da ciddi riskler barındırıyor. Turisti yolunacak kaz gibi gören ve vur-kaç mantığıyla hareket edenler yüzünden sektör ciddi oranda yara alıyor."

YETERLİ DENETİMLER YAPILMIYOR

Sağlık Turizmini Geliştirme Konseyi Derneği Kurucu Başkanı Emin Çakmak, sektörde ciddi bir denetim boşluğu olduğunu belirterek, "Bu denetimsizlik uzman olmayan isimlerin sektörde boy göstermesine neden oldu. Bu kişilerin yaptığı saç ekimi operasyonlarından genelde verim alınamıyor. İstediği sonucu alamayan turist şikayetlerinde artış yaşanıyor. Sağlık Bakanlığı'nın acil önlem alması gerekiyor" dedi. Sektörün her yıl büyüme eğiliminde olduğunu anlatan Çakmak, "2018'de 480 bin kişi saç ekimi için Türkiye'ye geldi. Bu yılın ilk 9 ayında bu sayı 500 bini aştı. Biz yıl sonunda bu rakamın 650 binleri bulacağını öngörüyoruz. Saç ekimi, uçak, konaklama masrafları dahil bir turist ortalama 5 bin euro harcıyor. Bu yıl sektörün 3 milyar doları aşacağını öngörüyoruz. Ancak gerekli önlemler alınmazsa bu artış trendi tam tersine döner" ifadelerini kullandı
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Uzmanlar diyabetli hastaları uyardı
15 Aralık 2019 17:55		 Prof. Dr. Uğur Batı: Beyin kullanılmadıkça küçülüyor
15 Aralık 2019 16:21
Bilim insanları beynin sırlarını çözmek için buluştu
14 Aralık 2019 22:57		 Şırınga çikolatada ihmalin kaynağı 'ürün geliştirme'
14 Aralık 2019 11:18
Hayırlı evlatlardan organ nakli
14 Aralık 2019 08:36		 Türk doktorlar yüz ve çift kol naklini dünyaya anlatıyor
13 Aralık 2019 11:19
Çocukların günlük su tüketimi yetersiz
13 Aralık 2019 11:17		 Beyinlerindeki baloncuğun erken teşhisi iki hayatı kurtardı
11 Aralık 2019 11:46
Türkiye organ naklinde dünyada ilk üçte
11 Aralık 2019 11:19		 Beyin pili ile parkinsonda koku duyusunun geri getirildiği saptandı
11 Aralık 2019 10:06
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
18:50 - Buz hokeyinde İstiklal Marşı krizi!18:46 - Saç ekiminde 'Seyyar ekimciler' ortaya çıktı18:41 - Aziz Sancar, Şehir Üniversitesi'nden istifa etti18:36 - CHP'li meclis üyesinin otel ruhsatıyla apartman yaptığı iddiası18:31 - Sivasspor, Fenerbahçe'yi 3 golle geçti!18:26 - 'Roman düğünü' davası sanıklarına ceza yağdı18:21 - Boşanan çiftin aileleri kavga etti: 12 yaralı18:16 - Okul kantinlerine 'şırınga çikolata' denetimi18:11 - Belediye başkan yardımcısı hayatını kaybetti18:06 - Belediye Başkanı, köpekler için yamaca 'yuva' açtırdı
18:01 - YÖK, üniversitelerin ortak sorunları için çalıştay düzenledi17:55 - Uzmanlar diyabetli hastaları uyardı17:51 - Türkiye, burun cerrahisinde dünyada en önde17:46 - Van kahvaltısı UNESCO'yla dünyaya tanıtılacak17:41 - Diyarbakır'da kaya mezarında Süryanice kitabe bulundu17:36 - Beyaz eşya sektörünün cirosu yüzde 13,7 arttı17:31 - Kuru yemiş sektörü yılbaşına hazır17:26 - 15. yüzyılın astronomi ve matematik alimi: Ali Kuşçu
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
İstanbul Büyükşehir Belediyesinin, KPSS puanı yerine mezuniyet notuyla personel almasını;
ÇOK OKUNANLAR
Meteorolojiden 13 ile kar yağışı uyarısı
Yılın sonunda, yüzlerce belediye sözleşmeli personelinin sözleşmesi uzatılmayacak
Metroda, başörtülü kadına 'Kara Fatma' diyerek saldırdı
İlk akıllı yolumuz açılıyor
70 liralık masraftan kaçarken otomobilin motorundan olmayın
İlk suça yaptırım ikinciye ceza
Kadroların üçte biri değişecek
Yerli otoda bu özellikler standart olacak
100 bin Sosyal Konut Projesi'nde aslan payı o şehire
Gelecek Partisinin kurucusu, Erdoğan'ı böyle savunmuştu
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
14.12.2019 galatasaray vs ankaragücü maci 1
teste tabi tutmak 1
kıdem tazminatı caiz değildir 2
ajda pekkan mobilya reklamı 1
SON İLANLAR
İstanbul Üniversitesi öğretm üyesi alım ilanı
Zonguldak Çaybel 1 İşçi Alacak
Nevşehir Belediyesi 54 İşçi Alacak
Kırklareli Vize Belediyesi 4 İşçi Alacak
İstanbul Sarbel 5 İşçi Alacak
İstanbul Gopkent Yönetim 1 İşçi Alacak
Eskişehir Espark 1 İşçi Alacak
Aydın Büyükşehir Belediyesi 5 İşçi Alacak
Antalya Felez Çevre Yönetim 13 İşçi Alacak
Afyonkarahisar içhisar Petrol 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam