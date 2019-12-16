MEB'den sınav ücreti ödemeleri Ocak ayına sarkmasın uyarısı
|16 Aralık 2019 11:00
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Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü 13.12.2019 Tarih ve 24866989 sayılı "Sınav Ücret Ödemeleri" konulu yazılarıyla 2019 yılı Aralık ayında yapılan sınavlara ait sınav görev ücreti ödemelerinin 2019 yılı Aralık ayında uygulanan mevcut aylık katsayı üzerinden ödenmesi gerektiğini ilgili birimlere iletti.
Söz konusu ödemeler eğer Ocak ayına sarkarsa bu ödemeler yeni mali yıldan dolayı zamlı aylık katsayı üzerinden ödenecek.
Bu nedenle MEB söz konusu yazısında; "Bu nedenle bahsi geçen sınavlarda görev alan personele ait bilgilerin Milli Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemi (MEBBİS) ile Kamu Harcama ve Muhasebat Bilişim Sistemine (KBS) veri giriş ve onay işlemlerinin ivedi olarak yapılması, işlerini tamamlamayan okul, kurum veya müdürlüklerin konu hakkında uyarılarak bu işlemlerin tamamlanmasının sağlanması, KBS Sisteminden ödenecek kalemler hakkında gerekiyorsa ilgili Mal Müdürlükleri ile irtibata geçilerek gerekli tedbirlerin alınarak bahsi geçen sınavlarda görev alan personele ait sınav görev ücretlerinin 2019 yılı Aralık ayında uygulanan mevcut aylık katsayı üzerinden ödenmesinin sağlanması hususunda" şeklinde açıklama yapıldı.
İşte o uyarı yazısı;
Ahmet KANDEMİR
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