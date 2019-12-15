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Şanlıurfa'da silahlı kavga: 2 ölü, 5 yaralı

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde akraba iki aile arasında çıkan kavgada 2 kişi hayatını, kaybederken 5 kişi ise yaralandı.
 15 Aralık 2019 19:34
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Şanlıurfa'da silahlı kavga: 2 ölü, 5 yaralı

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde akraba iki aile arasında çıkan kavgada 2 kişi hayatını, kaybederken 5 kişi ise yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kavga, Suruç ilçesine bağlı Hürriyet Mahallesinde yaşandı. Akraba olan Ateş ailesinin fertleri daha öncedeki bir husumet nedeniyle kavga etti. Silahların da kullanıldığı kavgada Salih Ateş (60), Yaşar Ateş (60), Doğan Ateş (28), Pembe Ateş (64), Müslüm Ateş (31), Duham Ateş (54) ve Bekir Ateş (29) yaralandı. Yaralılar, özel araçlarla olay yerine giden ambulanslarla Suruç Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Salih Ateş ile Yaşar Ateş kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kavgayla ilgili soruşturma başlatıldı.
İhlas Haber Ajansı
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