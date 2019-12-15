'Öğretmenlik Meslek Kanunu'nu Erdoğan'a sunduk'		 
Aziz Sancar, Şehir Üniversitesi'nden istifa etti		 
KKTC'ye İHA ve SİHA sevkiyatı iddiaları yalanlandı		 
'Öğretmenlik Meslek Kanunu'nu bir an önce çıkarılmalı'		 
AÖF sorularını değerlendiriyoruz		 
Ahtapot, kartalı yakalayıp suyun altına çekmeye çalıştı Video		 
İşte sosyal konut yapılacak ilçeler Foto Galeri		 
Advertisement
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Eminönü'nde metrelerce 'umut' kuyruğu

Milli Piyango'nun yılbaşı özel çekilişine iki hafta kala vatandaşlar Eminönü'ndeki ünlü bilet gişesi önünde bugün de uzun kuyruk oluşturdu. Yaklaşık 40 dakika sırada bekleyen vatandaşlar, daha sonra gişeden biletlerini aldı.
 15 Aralık 2019 19:41
Yazdır
Eminönü'nde metrelerce 'umut' kuyruğu

Milli Piyango'nun yılbaşı özel çekilişi için bilet satışları devam ediyor. Bu yılki ikramiye 80 milyon lira. Tam bilet 80, yarım 40, çeyrek bilet de 20 liradan satılıyor. Eminönü'ndeki ünlü bilet gişesinin önünde bugün de çok sayıda kişi bilet alabilmek için kuyruğa girdi. Yılbaşı özel çekilişine iki hafta kala farklı kentlerden ve İstanbul'un farklı ilçelerinden Eminönü'ne gelen vatandaşlar öğleden sonra gişenin önünde yoğunluğa neden oldu.

"ÇOCUKLARA DAİRE ALIP, DÜNYA TURU YAPACAĞIM"

Milli Piyango bileti almak için sırada bekleyen Kemal Şanlı, "Emekliyiz, hayallerimiz var. Çıkarsa çocuklara birer tane daire alıp, dünya turu yapacağım. Umutla yaşıyoruz. Meşhur olmuş bir Nimet abla. Nerelerden kalkıp buraya geliyoruz. Ben Bahçelievler'den geldim. Şehir dışından gelenler bile var" şeklinde konuştu.

"ÇOK BÜYÜK HAYALLERİM VAR"

Ataşehir'den bilet almak için Eminönü'ne gelen Hülya Işın, "Hayalim çok. Çok büyük hayallerim var. En önemlisi ev. Önceliğim ev olacak. Ev aldıktan sonra işyeri açmayı düşünüyorum. Sonra çocuk yetiştirme yurduna yardımda bulunmayı düşünüyorum. Ben bilet almak için Ataşehir'den geldim. İki tane çeyrek bilet alacağım. İşyerinden arkadaşlarım da sipariş verdi. Onlar için de alacağım. Çekiliş günü İstanbul'da ailemle olacağım. Bilet bana çıkarsa buraya tabii ki geleceğim" ifadelerini kullandı.

"İKİ TANE YARIM BİLET ALACAĞIM"

Manisa'dan İstanbul'a gelen ve gişeden bilet alan Şahinda Akyürek, "İki tane yarım bilet alacağım. Hayalim yakınlarıma yardım etmek. Yılbaşı çekilişinin yapılacağı gün Manisa'da olacağım. Oğlum burada yaşıyor. Bilet çıkarsa gelirim" diye konuştu.

"İNŞALLAH BU SENE BİZE ÇIKAR"

Gişeden ilk kez bilet aldığını ifade eden Fahri Oktay, "Yılın şanslısı olmak istiyoruz. İnşallah bu sene bize çıkar. İlk defa gelip Nimet abladan bilet alıyorum. Bu sırayı da göze alarak sıraya girdim. 25 dakikadır sırada bekliyorum" ifadelerini kullandı.

VATANDAŞLAR ORTALAMA 40 DAKİKA SIRADA BEKLİYOR

Büyük ikramiye için çekilişe iki hafta kala vatandaşlar ortalama 40 dakika sırada bekledikten sonra gişeye ulaşıyor. Altı tane çeyrek bilet aldığını ifade eden Sümeyra Gök, "Çeyrek bilet aldım. Fazla alıp şansımı daha çok denemek istedim. Ben sağlık çalışanıyım. Hayalim de kendi mesleğimle ilgili bir yer açma planım var. Para çıkarsa yurt dışında yaşamayı planlıyorum" dedi.

DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
3 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Dağda kalp krizi geçirdi, köpeği yanından ayrılmadı
15 Aralık 2019 20:16		 Hamsi tezgahtaki yerini diğer balıklara bıraktı
15 Aralık 2019 20:01
Mehmet Ali'yi ameliyat edecek doktorlar aranıyor
15 Aralık 2019 19:51		 Belediye başkan yardımcısı hayatını kaybetti
15 Aralık 2019 18:11
15. yüzyılın astronomi ve matematik alimi: Ali Kuşçu
15 Aralık 2019 17:26		 Doğuda soğuk hava etkili oluyor
15 Aralık 2019 17:21
Hobi olarak başladı, kendi işinin patronu oldu
15 Aralık 2019 16:36		 5 saatte toplayıp, kilogramını 50 TL'den satıyorlar
15 Aralık 2019 15:51
Önce zayıflık sonra üniversite hayalini gerçekleştirdi
15 Aralık 2019 15:47		 Bebeğin göbeğinde 10 santimlik kateter unutulmuş
15 Aralık 2019 15:43
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
İstanbul Büyükşehir Belediyesinin, KPSS puanı yerine mezuniyet notuyla personel almasını;
ÇOK OKUNANLAR
Meteorolojiden 13 ile kar yağışı uyarısı
Yılın sonunda, yüzlerce belediye sözleşmeli personelinin sözleşmesi uzatılmayacak
70 liralık masraftan kaçarken otomobilin motorundan olmayın
Metroda, başörtülü kadına 'Kara Fatma' diyerek saldırdı
İlk akıllı yolumuz açılıyor
İlk suça yaptırım ikinciye ceza
Yerli otoda bu özellikler standart olacak
100 bin Sosyal Konut Projesi'nde aslan payı o şehire
Kadroların üçte biri değişecek
AÖF sorularını değerlendiriyoruz
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
14.12.2019 galatasaray vs ankaragücü maci 1
ajda pekkan mobilya reklamı 1
kıdem tazminatı caiz değildir 2
teste tabi tutmak 1
milletvekillerine kırmızı ışıkta geçme hakkı 1
SON İLANLAR
İstanbul Üniversitesi öğretm üyesi alım ilanı
Zonguldak Çaybel 1 İşçi Alacak
Nevşehir Belediyesi 54 İşçi Alacak
Kırklareli Vize Belediyesi 4 İşçi Alacak
İstanbul Sarbel 5 İşçi Alacak
İstanbul Gopkent Yönetim 1 İşçi Alacak
Eskişehir Espark 1 İşçi Alacak
Aydın Büyükşehir Belediyesi 5 İşçi Alacak
Antalya Felez Çevre Yönetim 13 İşçi Alacak
Afyonkarahisar içhisar Petrol 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam