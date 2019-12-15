'Öğretmenlik Meslek Kanunu'nu Erdoğan'a sunduk'		 
Aziz Sancar, Şehir Üniversitesi'nden istifa etti		 
KKTC'ye İHA ve SİHA sevkiyatı iddiaları yalanlandı		 
'Öğretmenlik Meslek Kanunu'nu bir an önce çıkarılmalı'		 
AÖF sorularını değerlendiriyoruz		 
Ahtapot, kartalı yakalayıp suyun altına çekmeye çalıştı Video		 
İşte sosyal konut yapılacak ilçeler Foto Galeri		 
Advertisement
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Savunma Sanayii'nden 'Kargu-2' açıklaması

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret A.Ş. (STM) ile imzaladıkları sözleşme kapsamında, 356 adet 'Kargu-2'nin güvenlik güçlerine teslim edileceğini açıkladı.
 15 Aralık 2019 19:46
Yazdır
Savunma Sanayii'nden 'Kargu-2' açıklaması

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret A.Ş. (STM) ile imzaladıkları sözleşme kapsamında, 356 adet 'Kargu-2'nin güvenlik güçlerine teslim edileceğini açıkladı.

Savunma Sanayii Başkanı Demir, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından, STM ile imzalanan sözleşmeyle ilgili açıklama yaptı.

Sözleşme kapsamında, 356 adet 'Kargu-2'nin güvenlik güçlerine teslim edileceğini belirten Demir, "Terörle mücadelenin önemli unsurlarından Kamikaze Mini İHA'larımızı geliştiriyoruz. Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret A.Ş (STM) ile imzaladığımız sözleşmeyle, artırılmış görev süresi, irtifası ve otonomisi, düşük ses seviyesi, geliştirilmiş hedef tespit algoritmasıyla 356 tane Kargu-2 teslim edilecek" dedi.

DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Levent Gök'ten aralıksız Meclisi yönetme rekoru
15 Aralık 2019 20:26		 'Asgari ücretin altında 90 bin öğretmen çalıştırılıyor'
15 Aralık 2019 20:21
'Öğretmenlik Meslek Kanunu'nu Erdoğan'a sunduk'
15 Aralık 2019 20:06		 Komandolar yoğun karda operasyonda
15 Aralık 2019 19:56
Aziz Sancar, Şehir Üniversitesi'nden istifa etti
15 Aralık 2019 18:41		 CHP'li meclis üyesinin otel ruhsatıyla apartman yaptığı iddiası
15 Aralık 2019 18:36
'Kadrolu yerine sözleşmeli öğretmen ataması yapılıyor'
15 Aralık 2019 17:11		 KKTC'ye İHA ve SİHA sevkiyatı iddiaları yalanlandı
15 Aralık 2019 17:01
Antalyalılar 'kış güneşi'nin keyfini çıkardı
15 Aralık 2019 16:51		 Bakan Kurum: Sosyal konut başvuruları yarın başlıyor
15 Aralık 2019 16:46
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
İstanbul Büyükşehir Belediyesinin, KPSS puanı yerine mezuniyet notuyla personel almasını;
ÇOK OKUNANLAR
Meteorolojiden 13 ile kar yağışı uyarısı
Yılın sonunda, yüzlerce belediye sözleşmeli personelinin sözleşmesi uzatılmayacak
70 liralık masraftan kaçarken otomobilin motorundan olmayın
Metroda, başörtülü kadına 'Kara Fatma' diyerek saldırdı
İlk akıllı yolumuz açılıyor
İlk suça yaptırım ikinciye ceza
Yerli otoda bu özellikler standart olacak
100 bin Sosyal Konut Projesi'nde aslan payı o şehire
Kadroların üçte biri değişecek
AÖF sorularını değerlendiriyoruz
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
milletvekillerine kırmızı ışıkta geçme hakkı 1
kıdem tazminatı caiz değildir 2
teste tabi tutmak 1
ajda pekkan mobilya reklamı 1
14.12.2019 galatasaray vs ankaragücü maci 1
SON İLANLAR
İstanbul Üniversitesi öğretm üyesi alım ilanı
Zonguldak Çaybel 1 İşçi Alacak
Nevşehir Belediyesi 54 İşçi Alacak
Kırklareli Vize Belediyesi 4 İşçi Alacak
İstanbul Sarbel 5 İşçi Alacak
İstanbul Gopkent Yönetim 1 İşçi Alacak
Eskişehir Espark 1 İşçi Alacak
Aydın Büyükşehir Belediyesi 5 İşçi Alacak
Antalya Felez Çevre Yönetim 13 İşçi Alacak
Afyonkarahisar içhisar Petrol 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam