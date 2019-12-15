Komandolar yoğun karda operasyonda
Milli Savunma Bakanlığı, yoğun kar yağışının yaşandığı bölgede operasyonda olan komandoların fotoğraflarını paylaştı.
|15 Aralık 2019 19:56
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Milli Savunma Bakanlığı, yoğun kar yağışının yaşandığı bölgede operasyonda olan komandoların fotoğraflarını paylaştı.
Bakanlığın Twitter hesabından, yoğun kar yağışının yaşandığı bölgede operasyonda olan komandoların fotoğrafları paylaşılarak, "Yuva yaptık göklere, Baş döndüren yerlere, Engel tanımaz aşarız, Yüce engin dağlara, El verir uzanırız mor siyah bulutlara, Ben Türk komandosuyum" ifadelerine yer verildi.
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