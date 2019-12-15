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Hakem, kalecinin hayatını kurtardı

Dili ters dönen kaleciye hakem müdahale etti
 15 Aralık 2019 20:11
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Hakem, kalecinin hayatını kurtardı

Diyarbakır Amatör Ligi B Grubu'nda mücadele eden Silvan Aslanspor Diyarbakır Sur Gençlikspor'u 3-0 yenerek galip gelirken, 44. dakikada dili ters dönen kaleciye maçın hakemi müdahale ederek olası bir üzücü olayı önledi.

Silvan ilçe Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısının 43. dakikasında Silvan Aslanspor oyuncusu Rohat Yayan'ın ayağından golü bularak 1-0 öne geçti. Maçın 44. dakikasında konuk takım Sur Gençlikspor'un kalecisi Haluk Ay'ın yere düşmesiyle beraber dili ters döndü. Dakikalarca yerde kalan Haluk Ay'a maçın hakemi Eray Yılmaz ile sağlık görevlisi müdahale etti. Dili ters dönen kaleci Haluk Ay dili düzeltildikten sonra kendi isteğiyle maça devam etti. Bitiş düdüğünden sonra sahaya gelen sağlık ekipleri kaleci Haluk Ay'a müdahale etti. Kaleci Haluk ikinci yarıya devam ederek maçı tamamladı.

Maçın ikinci yarısına hızlı başlayan Silvan Aslanspor geliştirdiği ataklar sonucu 81. dakikada Rohat Yayan'ın ayağında ikinci kez bulduğu gol ile 2-0 öne geçmeyi başardı. Bu dakikadan sonra oyuna giren Medet Kaydu, 85. dakikada attığı gol ile 3-0 öne geçerek rahat bir nefes aldı. İlerleyen dakikalarda her iki takımın da çabaları sonucu değiştirmedi ve Silvan Aslanspor, Diyarbakır Sur Gençlikspor'u 3-0 yenerek 3 puanı alan taraf oldu.
İhlas Haber Ajansı
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