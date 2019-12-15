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Levent Gök'ten aralıksız Meclisi yönetme rekoru

-TBMM Başkanvekili Levent Gök, Milli Eğitim ve Dışişleri bakanlıklarının bütçelerinin görüşüldüğü birleşimi, hiç ara vermeden 8 saat 15 dakika süreyle yönetti
 15 Aralık 2019 20:26
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Levent Gök'ten aralıksız Meclisi yönetme rekoru

TBMM Başkanvekili Levent Gök, bütçe görüşmelerinin 6. turunda bir rekora imza attı; Gök birleşimi, hiç ara vermeden 8 saat 15 dakika süreyle yönetti.

TBMM Genel Kurulunda 6. turda, Milli Eğitim ve Dışişleri bakanlıklarının 2020 yılı bütçeleri görüşülüyor.

Birleşimi yöneten Gök, saat 11.00'de Genel Kurulu açtı ve 8 saat 15 dakika süreyle kürsüde oturarak; sırasıyla AK Parti, İYİ Parti, MHP, HDP ve CHP gruplarına söz verdi. Son olarak da Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bakanlıklarının bütçeleri üzerine konuştu.

Konuşmaların ardından yerinden söz alan AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, daha önce TBMM Başkanvekili olarak aralıksız 7 saatlik bir oturum yönettiğini, gazetelerin, "Rekor kırdı" diye yazdığını söyledi.

Aydın'ın, Gök'e yönelik, "Tüm zamanların rekorunu sizler kırdınız. 8 saat 14 dakikadır hiç yerinizden kalkmadan, bu birleşimi yönettiniz. Tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum." sözlerini Genel Kurulda bulunanlar alkışlarla karşıladı.

Levent Gök de bugün üniversitelerin bütçelerinin de yer alması nedeniyle sayısız oylama yapacaklarını ve yarın da çalışmalarına devam edeceklerini belirterek, "Zamanı mümkün olduğu kadar ekonomik kullanmak, sizler adına bize düşen her türlü fedakarlığı yapmak üzere bugün buraya oturduk. Tüm düşüncemiz sizlerin sağlığı, sıhhati, yarınki oturuma sizleri daha zinde hazırlayabilmek, mümkün olan en kısa sürede evlerinizde istirahatinizi sağlamak. Bu amaçla bugün burada görev yaptık." diye konuştu.

Konuşmasının ardından Gök, 8 saat 15 dakikanın sonunda ilk kez birleşime 15 dakika ara verdi.
Anadolu Ajansı
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