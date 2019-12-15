Erdoğan: Gerekirse İncirlik de Kürecik de kapatılır		 
'Şubatta 750 engelli öğretmeni kadromuza katacağız'		 
BDDK'dan 'bloomberg.com'un haberine yalanlama		 
'Öğretmenlik Meslek Kanunu'nu Erdoğan'a sunduk'		 
Aziz Sancar, Şehir Üniversitesi'nden istifa etti		 
Ahtapot, kartalı yakalayıp suyun altına çekmeye çalıştı Video		 
İşte sosyal konut yapılacak ilçeler Foto Galeri		 
Advertisement
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

BDDK'dan 'bloomberg.com'un haberine yalanlama

BDDK:- "Türkiye ile ilgili spekülatif kur saldırılarının başladığı günden itibaren Türkiye ekonomisi ile ilgili güven bozucu, kasıtlı ve gerçeklerle bağdaşmayan haberleriyle dikkati çeken 'www.bloomberg.com' alan adıyla yayın yapan bir haber sitesi üzerinden kurumumuzu itham eden dedikodu mahiyetinde yalan ifadelerle asılsız haberler yayınlanmıştır"
 15 Aralık 2019 20:41
Yazdır
BDDK'dan 'bloomberg.com'un haberine yalanlama

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), banka genel müdür ve yardımcılarının banka üst yönetiminde üstlendikleri görev ve yetkilere ilişkin İngilizce yayın yapan "www.bloomberg.com" sitesinde yer alan haberi yalanladı.

BDDK tarafından "www.bloomberg.com" internet sitesindeki spekülatif habere ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Türkiye ile ilgili spekülatif kur saldırılarının başladığı günden itibaren Türkiye ekonomisi ile ilgili güven bozucu, kasıtlı ve gerçeklerle bağdaşmayan haberleriyle dikkati çeken 'www.bloomberg.com' alan adıyla yayın yapan bir haber sitesi üzerinden kurumumuzu itham eden dedikodu mahiyetinde yalan ifadelerle asılsız haberler yayınlanmıştır." ifadesi kullanıldı.

Kurumun konu edildiği, herhangi bir somut bilgi ve belgeye dayanmayan "dedikodu ve yalanların" hiçbir şekilde kabul edilemez olduğu belirtilen açıklamada, "Zira banka genel müdür ve yardımcılarının banka üst yönetiminde üstlendikleri görev ve yetkilerin hassasiyeti nedeniyle 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun (Kanun) 25'inci maddesinde Basel standartlarına uyumlu diğer ülke uygulamalarına benzer şekilde bankaların genel müdür ve yardımcıları için özel öğrenim ve mesleki deneyim şartı aranmış ve genel müdürlüğe ve yardımcılıklarına atanacakların, bu şartları taşıdıklarını gösteren belgelerle birlikte kuruma bildirilmesi gerektiği ifade edilerek söz konusu bildirimden itibaren yedi iş günü içinde kurumumuzca olumsuz görüş bildirilmemesi durumunda ilgili kişilerin atamalarının yapılabileceği hükme bağlanmıştır." bilgisine yer verildi.

- "Kurumumuz görev ve yetkisini titizlikle yerine getirmektedir"

Açıklamada, şunlar aktarıldı:

"Aynı şekilde kanunun 26'ncı maddesinde de kanunun 8'inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (c) ve (d) bentlerinde belirtilen şartları taşımayan kişilerin, bankalarda genel müdür, genel müdür yardımcısı veya imza yetkisini haiz görevli olarak çalıştırılamayacağı ifade edilmiş ve bankalar bu durumdaki kimselerin imza yetkilerini derhal kaldırmak zorunda bırakılmıştır. Ayrıca aynı maddeye göre kurum denetimleri sonucunda, bu kanun veya ilgili diğer mevzuat hükümlerini ihlal ettikleri ve bankanın emin bir şekilde çalışmasını tehlikeye düşürdükleri tespit edilen ve haklarında kanuni kovuşturma talep edilen banka mensuplarının, imza yetkileri kurul kararı ile geçici olarak kaldırılacak ve bu kimseler kurulun izni olmadıkça imza yetkisini haiz personel olarak hiçbir bankada çalıştırılamayacaktır."

Söz konusu haberde adı geçen kişiye yönelik olarak herhangi bir banka tarafından BDDK'ya kanunun 25'inci maddesi kapsamında bir başvuruda bulunulmadığı bildirilen açıklamada, "Bu çerçevede kurumumuz kanun ve ilgili diğer mevzuatın kendisine verdiği görev ve yetkiler çerçevesinde finansal piyasalarda güven ve istikrarın sağlanması, kredi sisteminin etkin bir şekilde çalışması, mali sektörün gelişmesi, tasarruf sahiplerinin hak ve menfaatlerinin korunması görev ve yetkisini ilgili mevzuatın kendisine belirlediği sınırlar içerisinde titizlikle yerine getirmektedir. Bu görev ve yetki yürütülen kamu hizmetinin gerektirdiği üzere eşitlik, tarafsızlık içerisinde ve uluslararası iyi uygulamalara uyumlu bir şekilde yerine getirilmektedir." denildi.

- "Tüm yasal haklar sonuna kadar kullanılacak"

Açıklamada, bu bağlamda, bahse konu asılsız habere ilişkin tüm yasal hakların sonuna kadarkullanılacağı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Zira söz konusu habere konu kişinin kendi kişisel menfaatleri için ortaya attığı dedikoduların ana dayanak yapılarak haberleştirilmesinin gazetecilikle uzaktan yakından ilgisi bulunmamaktadır. Kurumumuzu itham edici mahiyette, gerçeğe aykırı ve dedikodu niteliğindeki ifadelere ilişkin olarak bankalarımızın ve ekonomimizin itibarını kırabilecek veya sektörümüze zarar verebilecek nitelikteki benzer yayınlar ve şahsi meseleleri için kurumumuzu itham eden kişi ve/veya kişiler hakkında bundan sonra da gerekli yasal yollara başvurulacağı tabiidir."
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Beyaz eşya sektörünün cirosu yüzde 13,7 arttı
15 Aralık 2019 17:36		 Kuru yemiş sektörü yılbaşına hazır
15 Aralık 2019 17:31
Bilim insanları beynin sırlarını çözmek için buluştu
14 Aralık 2019 22:57		 Türkiye ithal oyuncağa 5 yılda 1,8 milyar dolar harcadı
14 Aralık 2019 18:14
Kapadokya, turizmde yılı rekorla kapatacak
14 Aralık 2019 17:51		 Bakan Turhan açıkladı... Akdeniz Sahil Yolu akıllanıyor
14 Aralık 2019 17:31
Konutta KDV ve tapu harcı indiriminde son 15 gün
14 Aralık 2019 14:19		 Otomotiv üretimi 11 ayda yüzde 7 azaldı
14 Aralık 2019 11:52
TCDD'nin Ankara Polatlı'daki taşınmazı satılacak
14 Aralık 2019 11:31		 Kartlarda biriken puanlar 2020'de kullanılabilecek
14 Aralık 2019 11:31
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
21:30 - Sivas'ta zehirlenen 19 kişi hastaneye kaldırıldı21:24 - Aksakal, DSP Genel Başkanlığına yeniden seçildi21:18 - Bakan Kasapoğlu'ndan 'İstiklal Marşı' tepkisi21:11 - İskenderun Devlet Hastanesi Acil Servisi'nde yangın21:06 - Erdoğan: Gerekirse İncirlik de Kürecik de kapatılır21:00 - 'Şubatta 750 engelli öğretmeni kadromuza katacağız'20:51 - Beşiktaş, evinde büyük yara aldı20:46 - Çavuşoğlu: Burada terör devleti kurma projesi çökmüştür20:41 - BDDK'dan 'bloomberg.com'un haberine yalanlama20:36 - Elazığ'da annesini darbettiği iddia edilen kişi tutuklandı
20:31 - Bakan Selçuk'tan 'Doğa Koleji' açıklaması20:26 - Levent Gök'ten aralıksız Meclisi yönetme rekoru20:21 - 'Asgari ücretin altında 90 bin öğretmen çalıştırılıyor'20:16 - Dağda kalp krizi geçirdi, köpeği yanından ayrılmadı20:11 - Hakem, kalecinin hayatını kurtardı20:06 - 'Öğretmenlik Meslek Kanunu'nu Erdoğan'a sunduk'20:01 - Hamsi tezgahtaki yerini diğer balıklara bıraktı19:56 - Komandolar yoğun karda operasyonda
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
İstanbul Büyükşehir Belediyesinin, KPSS puanı yerine mezuniyet notuyla personel almasını;
ÇOK OKUNANLAR
Meteorolojiden 13 ile kar yağışı uyarısı
Yılın sonunda, yüzlerce belediye sözleşmeli personelinin sözleşmesi uzatılmayacak
70 liralık masraftan kaçarken otomobilin motorundan olmayın
'Öğretmenlik Meslek Kanunu'nu Erdoğan'a sunduk'
Metroda, başörtülü kadına 'Kara Fatma' diyerek saldırdı
İlk akıllı yolumuz açılıyor
Aziz Sancar, Şehir Üniversitesi'nden istifa etti
İlk suça yaptırım ikinciye ceza
Yerli otoda bu özellikler standart olacak
100 bin Sosyal Konut Projesi'nde aslan payı o şehire
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
kıdem tazminatı caiz değildir 2
milletvekillerine kırmızı ışıkta geçme hakkı 1
ajda pekkan mobilya reklamı 1
üçüzler 1
teste tabi tutmak 1
14.12.2019 galatasaray vs ankaragücü maci 1
SON İLANLAR
İstanbul Üniversitesi öğretm üyesi alım ilanı
Zonguldak Çaybel 1 İşçi Alacak
Nevşehir Belediyesi 54 İşçi Alacak
Kırklareli Vize Belediyesi 4 İşçi Alacak
İstanbul Sarbel 5 İşçi Alacak
İstanbul Gopkent Yönetim 1 İşçi Alacak
Eskişehir Espark 1 İşçi Alacak
Aydın Büyükşehir Belediyesi 5 İşçi Alacak
Antalya Felez Çevre Yönetim 13 İşçi Alacak
Afyonkarahisar içhisar Petrol 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam