Bakan Kasapoğlu'ndan 'İstiklal Marşı' tepkisi
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Hırvatistan'da gerçekleştirilen 2022 Pekin Kış Olimpiyat Oyunları Ön Eleme Grubu müsabakalarının seremonisinde İstiklal Marşı'nın yarıda kesilmesine tepki gösterdi.
|15 Aralık 2019 21:18
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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Hırvatistan'da gerçekleştirilen 2022 Pekin Kış Olimpiyat Oyunları Ön Eleme Grubu müsabakalarının seremonisinde İstiklal Marşı'nın yarıda kesilmesine tepki gösterdi.
Bakan Kasapoğlu, sosyal medya hesabından "GücümüzGençliğimiz" etiketiyle yaşanan olayın videosunu da ekleyerek yaptığı paylaşımda, "Engelleyemezsiniz..!" ifadesine yer verdi.
Hırvatistan'ın Sisak şehrinde düzenlenen organizasyonda, A Milli Buz Hokeyi Takımı, Bulgaristan karşısında elde ettiği 4-1'lik galibiyetin ardından seremonideyken, İstiklal Marşı yarıda kesilmiş ve müzik çalınmıştı.Buz hokeyinde İstiklal Marşı krizi!
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