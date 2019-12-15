Sivasspor'un resmi sitesi hacklendi
Sivasspor'un resmi internet sitesi www.sivasspor.org.tr, Fenerbahçe ile oynanan maçın ardından hacklendi.
|15 Aralık 2019 21:36
|Yazdır
DG Sivasspor'un resmi internet sitesi www.sivasspor.org.tr, Fenerbahçe ile oynanan maçın ardından hacklendi.
Süper Lig'in 15. haftasında Sivasspor, sahasında Fenerbahçe ile karşılaştı. Mücadele Sivasspor'un 3-1 üstülüğü ile sona erdi. Maçın ardından Sivasspor'un resmi internet sitesi hacklendi. Yaşanan hack olayının ardından bir süre siteye ulaşım sağlanamadı. Site daha sonra normal haline döndü.
Siteye ulaşmaya çalışanların karşılaştıkları ilginç uyarı ise Sivassporlular tarafından tepkiyle karşılandı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|29 bin kişinin kişisel verileri çalındı!
14 Aralık 2019 19:26
|Sosyal medya aldatma oranlarını arttırdı
14 Aralık 2019 15:23
|Sadece şikayet yayınlayan internet sitelerine kötü haber
12 Aralık 2019 14:13
|YouTube'da 2019'un en popüler videoları belli oldu
11 Aralık 2019 20:09
|WhatsApp'ın arama özelliğine yeni özellikler geliyor
09 Aralık 2019 23:18
|77. Altın Küre Ödülleri adayları açıklandı
09 Aralık 2019 19:16
|Fidye yazılımlar yedek verileri hedef alıyor
07 Aralık 2019 17:26
|Sanal dünyadaki kelimeler Türkçeleşti: RT sektirme oldu
06 Aralık 2019 13:57
|'Dijital güvenliğiniz için doğru şifre belirleyin'
05 Aralık 2019 21:28
|WhatsApp'tan alışveriş dönemi
05 Aralık 2019 09:20