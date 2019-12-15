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326 gün önce kaybolmuştu, ilk iz bulundu!

Antalya'nın Kemer ilçesinde, hortum felaketinde dereye sürüklenen otomobilde kaybolan ve 326 gündür izine rastlanılamayan Kader Buse Acar'ın (20) babası Ahmet Acar, Ağva Deresi'nde dedektör, kepçe ve dozerle yaptıkları aramada araçlarına ait tampon parçası bulduklarını açıkladı. Baba Ahmet Acar, kemik tarama cihazıyla derede arama yapılmasını istedi.
 15 Aralık 2019 21:41
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326 gün önce kaybolmuştu, ilk iz bulundu!

Antalya'nın Kemer ilçesinde, hortum felaketinde dereye sürüklenen otomobilde kaybolan ve 326 gündür izine rastlanılamayan Kader Buse Acar'ın (20) babası Ahmet Acar, Ağva Deresi'nde dedektör, kepçe ve dozerle yaptıkları aramada araçlarına ait tampon parçası bulduklarını açıkladı. Baba Ahmet Acar, kemik tarama cihazıyla derede arama yapılmasını istedi.

Kemer'de, 24 Ocak'ta meydana gelen hortum felaketinde, annesi Ayla Acar'ın kullandığı otomobilin dereye düşmesi sonucu kaybolan üniversite öğrencisi Kader Buse Acar'ın izine, 326 gündür rastlanılamadı. Arama çalışmaları zaman zaman sürdürülürken, acılı aile kendi imkanlarıyla da arama çalışmalarını sürdürüyor. Kader Buse'nin babası Ahmet Acar'ın sosyal paylaşım sitesi Facebook'taki hesabından yaptığı açıklamada, derede yaptıkları aramada, kızının içinde sürüklendiği otomobilin ön tamponunu bulduklarını açıkladı.

Otomobilin parçasının 2 hafta önce bulduklarını belirten Ahmet Acar, "Parayla dedektörcü tutup derede arama yaptık. Arabamızın ön tamponunu bulduk. Bu umut da bitti. Ben derede çalışıyorum" dedi. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın elinde altına duyarlı dedektör, Çanakkale Üniversitesi'nde ise kemik tarama cihazı bulunduğunu, bu cihazlarla derede arama yapılmasını talep eden baba Acar, "Bu cihazları buraya getirmek bu kadar zor mu? Derenin ıslah edilmesini istedik, o da yapılmadı. Biz dereden ümidimizi kesmek istiyoruz. Babişimi, kızımı istiyorum" dedi.

DHA
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