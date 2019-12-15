Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan erken seçim açıklaması
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Cumhur İttifakımız da Bahçeli de aynı şeyi söyledi. "Arkadaşlar bizim seçimimiz 2023'tür." Buradan bizim bir sapmamız söz konusu değildir. Biz bu ülkede açıklanan tarihlerde seçim yapmasını birileri öğrenecek. Biz şimdi tüm hazırlıklarımızı 2023 Haziran'a yapıyoruz. Çalışmalarımız devam ediyor.
|15 Aralık 2019 22:06
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, A Haber, Atv- A Para, ANews, A2, A Haber Radyo ortak yayınında soruları yanıtladı.
ERKEN SEÇİM AÇIKLAMASI
Cumhur İttifakımız da Bahçeli de aynı şeyi söyledi. "Arkadaşlar bizim seçimimiz 2023'tür." Buradan bizim bir sapmamız söz konusu değildir. Biz bu ülkede açıklanan tarihlerde seçim yapmasını birileri öğrenecek. Biz şimdi tüm hazırlıklarımızı 2023 Haziran'a yapıyoruz. Çalışmalarımız devam ediyor.
Hiçbir CHP'li Külliye'ye gelmiş değil. Olsa zaten rahat rahat bunu söylerim. Kaldı ki Külliye ile ilgili 'Kaçak Saray' ifadesini kullandı. Böyle bir şey mümkün değil. Burası milletimizin.
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