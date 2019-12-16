16 Aralık 2019'dan önemli gündem başlıkları

1- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı'ndan Cenevre'ye hareket edecek.

- Erdoğan, Somali Başbakanı Hasan Ali Hayri'yi ve Uluslararası Demokratlar Birliği Avrupa temsilcilerini ayrı ayrı kabul edecek.

(İstanbul/10.00/Cenevre)

2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kazakistan Bağımsızlık Günü kapsamında Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda düzenlenecek "Tarihten Esintiler" konserine katılacak.

(İstanbul/17.30)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, CHP Genel Merkezi'nde basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/11.00)

2- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi'nde, "Suriyeli Sığınmacıların Ülkelerine Dönüş Çalıştayı"na katılacak.

(Ankara/10.00)

3- TBMM'den

- Genel Kurulda Tarım ve Orman Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı bakanlıklarının 2020 yılı bütçeleri görüşülecek.

(TBMM/11.00)

- Dışişleri Komisyonu, Türkiye-Libya güvenlik ve askeri iş birliği mutabakatına ilişkin teklifi ele almak üzere toplanacak.

(TBMM/11.00)

EKONOMİ

1- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, ekim ayına ilişkin özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcunu açıklayacak.

(Ankara/10.00)

2- TÜİK, eylül ayı iş gücü istatistikleri ile ekim ayı perakende satış ve ciro endekslerini yayımlayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, KKTC Başbakanı Ersin Tatar tarafından kabul edilecek, TİKA'nın Lefkoşa Ofisi'nin açılışına ve "KKTC Turizm Tanıtım Programı"na katılacak, "Varım, Varlığım" isimli gösteriyi izleyecek.

(Lefkoşa)

2- Hindistan'da vatandaşlık yasasına karşı düzenlenen protesto gösterileri izleniyor.

(Ankara)

3- Irak'ın başkenti Bağdat ve güney kentlerindeki hükümet karşıtı gösteriler takip ediliyor.

(Bağdat)

4- Suriye iç savaşındaki gelişmeler izleniyor.

(Halep/İdlib/Haseke/Rakka)

GÜNCEL

1- FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılanmasına Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

2- Çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Diyarbakır)