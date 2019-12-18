YÖK'ten fizyoterapi programı için eşdeğerlik kararı
YÖK'ten fizyoterapi programının spor fizyolojisi ile eşdeğerlik kararı!
|18 Aralık 2019 14:03
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Yükseköğretim Kurulu, Spor Fizyolojisinden mezun olan adayların fizyoterapi ve rehabilitasyon programları ile eşdeğer olmadığına karar verdi.
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