Sayıştay denetimlerinde en fazla sorun tespit edilen 10 konu

Bilindiği üzere, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 68 inci maddesinin 4 üncü fıkrasında yer alan; "Denetimler sonucunda; ikinci fıkranın (a) ve (b) bentlerinde belirtilen hususlarda düzenlenen raporlar, idareler itibarıyla konsolide edilir ve bir örneği ilgili kamu idaresine verilerek üst yönetici tarafından cevaplandırılır. Sayıştay, denetim raporları ve bunlara verilen cevapları dikkate alarak düzenleyeceği dış denetim genel değerlendirme raporunu Türkiye Büyük Millet Meclisine sunar. Sayıştay tarafından hesapların hükme bağlanması; genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin gelir, gider ve mal hesapları ile bu hesaplarla ilgili işlemlerinin yasal düzenlemelere uygun olup olmadığına karar verilmesidir. Dış denetim ve hesapların hükme bağlanmasına ilişkin diğer hususlar ilgili kanununda düzenlenir." hükümleri çerçevesinde her yıl Sayıştay tarafından yapılan dış denetimlerle ilgili genel değerlendirme raporu açıklanmaktadır.

Bu kapsamda, 2018 yılında yapılan dış denetimler sonucunda hazırlanan "2018 yılı Dış Denetim Genel Değerlendirme Raporu" Sayıştay Başkanlığı tarafından kamuoyuyla paylaşılmıştır.

Söz konusu raporda; Kamu İdareleri Raporlarında Yer Alan Önemlilik ve/veya Genellik Arz Eden Konular, Genel Bütçeli İdarelere İlişkin Konular, Özel Bütçeli İdarelere İlişkin Konular, Sosyal Güvenlik Kurumlarına İlişkin Konular, Mahalli İdarelere İlişkin Konular, Mevzuat Değişikliği Önerileri, Denetimler Üzerine Kamu İdarelerince Yapılan Mevzuat Düzenlemeleri ve Değişiklik Gerekçeleri başta olmak üzere; denetimlerde EN FAZLA TESPİT EDİLEN 10 KONU, GENEL BÜTÇE KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİ İTİBARİYLE EN FAZLA TESPİT EDİLEN İLK 10 KONU, MAHALLİ İDARELER İTİBARIYLA EN FAZLA TESPİT EDİLEN İLK 10 KONU, YÜKSEKÖĞRETİM KURULU, ÜNİVERSİTELER VE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜLERİ İTİBARİYLE EN FAZLA TESPİT EDİLEN İLK 10 KONUDA yer aldı.

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