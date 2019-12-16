Kırıkkale'de polis aracı ile otomobil çarpıştı: 2'si polis 3 yaralı
Kırıkkale'de trafik polisi aracı ile otomobilin çarpışması sonucu 2'si polis 3 kişi yaralandı.
|16 Aralık 2019 01:20
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Kırıkkale'de trafik polisi aracı ile otomobilin çarpışması sonucu 2'si polis 3 kişi yaralandı.
Sürücüsü öğrenilemeyen 71 A 5444 plakalı trafik polisi aracı, Kırıkkale-Kayseri kara yolunda sahte plakalı otomobili takip ettikleri sırada Tarım ve Orman Müdürlüğü Kavşağı'nda Adem Göçmen (18) idaresindeki 35 AH 9432 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazanın ardından olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Yaralılar trafik polisleri Kadir Erdem ve Mücahit Kanca ile diğer sürücü Adem Göçmen, 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaza nedeniyle kara yolunun Kırıkkale istikameti bir süre trafiğe kapandı.
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