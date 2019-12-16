Türkiye Libya'dan davet gelmiş gibi hazırlıklara başladı

Türk Silahlı Kuvvetleri, Libya'da darbeci Hafter'in saldırısı altındaki meşrü hükümete yardıma hazır. Askeri kaynaklar Trablus'a intikal işlemlerinin başladığını belirtiyor. Zırhlı araç, İHA ve tankların dışında özel kuvvetler, SAT ve SAS timlerini Türkiye'nin deniz komşusuna sevk edecek çıkarma gemileri hazır tutuluyor. Bunun yanında kargo uçak ve helikopterleri de Misrata rotasıyla havalanmak için alarma geçti. Kaynaklar TSK'daki hazırlıkların, Fayiz es-Sarrac liderliğindeki Ulusal Mutabakat Hükümeti'nden (UMH) 'resmi talep gelmiş gibi' yürütüldüğünü dile getiriyor. Rusya, ABD, BAE ve Mısır destekli Hafter saldırılarını artırırken Ankara da zaman kazanmak istiyor. Olası davette özel birlikler, araç ve mühimmatın sevki için ilk adım çıkarma gemileri olacak.

DOHA'DA KARAR ANI

Önceki gün Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Katar'ın başkenti Doha'da biraraya gelen Sarrac'ın Türkiye'den asker talebini yazılı olarak sunup sunmadığı henüz bilinmiyor. Ancak bu talebin, uluslararası kamuoyuna Libya'ya yönelik askeri intikalin başlamasıyla birlikte duyurulması da olasılıklar arasında. Cumhurbaşkanı Erdoğan, onlarca ülkenin desteklediği Hafter Terör Örgütü'nün saldırısı altında bulunan UMH'den talep gelmesi halinde Mehmetçiğin Libya'ya sevk edilebileceğini belirtmişti.



ÇARŞAMDA ONAYLANIR

Doğu Akdeniz'de deniz yetki alanı sınırlandırma anlaşmasını BM'de tescilleten Türkiye, Libya ile imzalanan ikinci metin olan Güvenlik ve Askeri İşbirliği Anlaşması sürecini de jet hızıyla işletiyor. Önceki gün akşam TBMM'ye sunulan anlaşmanın bugün Dışişleri Komisyonu'nda, ardından çarşamba Genel Kurul'da yasalaştırılması planlanıyor. Dışışleri Komisyonu'nun gündemine bugün geleceği öğrenilen düzenlemenin önemi düşünülerek sözkonusu anlaşmanın 2020 bütçe maratonunu sürdüren TBMM Genel Kurulu'nda da çarşamba günü gelir bütçesinin ilgili maddelerinin oylanmasının ardından gündeme alınması bekleniyor.



İŞTE O MADDELER

Güvenlik ve askeri eğitimin yer aldığı mutabakat metninde işbirliği alanları özetle şöyle sıralandı: "Ortak tatbikatlara katılım, terörizm ve yasa dışı göç ile mücadele, istihbarat değişimi ve operasyonel işbirliği, askeri tıp ve sağlık hizmetleri, barış koruma, insani yardım ve deniz haydutluğu ile mücadele operasyonları, askeri tarih, arşiv, yayım ve müzecilik, denizde durumsal farkındalık alanında bilgi mübadelesi ve paylaşımı, lojistik ve hibe paylaşımı, talep halinde müşterek savunma ve güvenlik iş birliği ofisi kurulması, askeri hukuk konusunda bilgi paylaşımı."

Fazlı Şahan