100 bin sosyal konut için başvurular bugün başlıyor		 
DSİ Genel Müdürlüğü makam katında yangın		 
Aşı karşıtlığı vaka sayısını 5 kat arttırdı		 
Soylu'nun kastettiği 'büyük FETÖ operasyonu' belli oldu		 
Asgari ücret belirlenirken niçin bu kadar tartışma yaşanıyor?		 
Ahtapot, kartalı yakalayıp suyun altına çekmeye çalıştı Video		 
İşte sosyal konut yapılacak ilçeler Foto Galeri		 
Advertisement
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Soylu'nun kastettiği 'büyük FETÖ operasyonu' belli oldu

Soruşturmada bir kısım personel, Bakanlık yetkililerine giderek FETÖ ile bağlantılarını anlattı ve örgütle patates hatlar üzerinden haberleştiklerini söyledi.
 16 Aralık 2019 06:50
Yazdır
Soylu'nun kastettiği 'büyük FETÖ operasyonu' belli oldu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ'nün Adalet teşkilatı mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmanın detaylarına ulaşıldı. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, yürütülen soruşturmalarda bugüne kadar örgütün emniyet, askeri ve mülkiye mahrem yapılanmasının deşifre olmasının ardından Bakanlık'ta da böyle bir örgütlenme olabileceği ihtimali üzerine idari soruşturma yapılması için talimat verdi. Yürütülen idari soruşturma sırasında bir kısım personel, Bakanlık yetkililerinin yanına giderek FETÖ ile bağlantılarını anlattı ve örgütle patates hatlar üzerinden haberleştiklerini söyledi. Bunun üzerine Bakanlık yetkilileri, MİT ile irtibata geçti. MİT yaptığı çalışma sonucunda, 270 mahrem imamla irtibatlı başka isimler üzerine kayıtlı 906 patates hat deşifre etti.

BAKAN GÜL'DEN YAKIN TAKİP

Daha sonra Ankara Başsavcılığı Adalet teşkilatı mahrem yapılanması hakkında başlatılan soruşturma kapsamında 3 binin üzerinde şüpheli belirlendi. Tüm bu süreçleri Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, yakından takip etti. Soruşturmada, T-Rex adlı gizli tanık ifadesinde FETÖ'nün mahrem yani birim yapılanması içerisinde Emniyet'e 'şapkalı', askeriye ile MİT'e 'renk-li' ve Adalet Bakanlığı yapılanmasına ise 'adil' kod adı verildiğini söyledi.

Adalet yapılanması içerisinde istihbari bilgi toplama faaliyetleri için 5A yapılanması adında ayrı bir bölüm olduğunu ifade eden gizli tanık "Adalet yapılanması içerisinde bilirkişi ve cezaevi izleme kurullarının kodlanmış hali 'BİK-CİK' olarak bilinirdi. Örgütün önem verdiği dosyalara örgüt içerisinden birinin bilirkişi olarak atanması yapılırdı. Böylece o dosyanın dava süreci yönlendirilmeye çalışılırdı. Örgüt Cezaevi İzleme Kurullarındaki görevli kişiler vasıtasıyla istedikleri gibi cezaevlerine girerek, istedikleri kişiyle görüşme yapabilirdi" dedi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun 'FETÖ'ye yönelik büyük bir operasyon hazırlığındayız' sözleriyle işaret ettiği soruşturma olduğu öğrenilirken, bu kapsamda önceki gün 158 kişi yakalanmıştı.

Ebru Karatosun
Türkiye
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
8 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
İstanbul'da operasyonda 103 şüpheli gözaltına alındı
16 Aralık 2019 07:30		 HDP'li eski Kızıltepe Belediye Başkanı tutuklandı
15 Aralık 2019 19:30
PKK/KCK, sahte oluşumla finans sağlamaya çalışıyor
15 Aralık 2019 15:07		 Davayı uzatma taktiği deşifre olan generalden tehdit
15 Aralık 2019 11:24
Yabancı teröristler nasıl tespit edilip yakalanıyor?
15 Aralık 2019 10:59		 Firari FETÖ'cüden itirafçıya tehdit
15 Aralık 2019 09:51
Sahte polis ve savcı otelde sahte kimlikle yakalandı
15 Aralık 2019 07:26		 VIP kaçış tarifesi 10 bin Euro
15 Aralık 2019 07:00
Van'da bir PKK'lı terörist yakalandı
14 Aralık 2019 13:38		 İstanbul'da sahte içki operasyonunda gözaltı sayısı 80'e yükseldi
14 Aralık 2019 12:40
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
09:02 - İlk İHA KKTC'ye uçtu08:50 - 300 milyar dolarlık pazarlık başlıyor08:45 - 100 bin sosyal konut için başvurular bugün başlıyor08:42 - DSİ Genel Müdürlüğü makam katında yangın08:31 - Mahkemeden Melih Gökçek'i üzecek karar08:17 - FETÖ mağduru Uzman Çavuş görevine dönemedi07:56 - Ali Koç: Fatih Terim'den daha çok korunan hoca yok07:51 - Tosuncuk'un intihar bilmecesi07:45 - Aşı karşıtlığı vaka sayısını 5 kat arttırdı07:30 - İstanbul'da operasyonda 103 şüpheli gözaltına alındı
07:15 - Gıda taklidinde isim değiştiren de cezadan kurtulamayacak!06:50 - Soylu'nun kastettiği 'büyük FETÖ operasyonu' belli oldu06:40 - Türkiye Libya'dan davet gelmiş gibi hazırlıklara başladı06:11 - Asgari ücret belirlenirken niçin bu kadar tartışma yaşanıyor?04:32 - Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğüne Ait Taşınmazların İdaresine İlişkin Yönetmelik01:46 - Koyun sürüsü çobansız dönünce acı gerçek ortaya çıktı01:20 - Kırıkkale'de polis aracı ile otomobil çarpıştı: 2'si polis 3 yaralı00:21 - 'Kanal İstanbul Projesini gerekirse milli bütceyle yapacağız'
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
İstanbul Büyükşehir Belediyesinin, KPSS puanı yerine mezuniyet notuyla personel almasını;
ÇOK OKUNANLAR
Soylu'nun kastettiği 'büyük FETÖ operasyonu' belli oldu
Koyun sürüsü çobansız dönünce acı gerçek ortaya çıktı
'Kanal İstanbul Projesini gerekirse milli bütceyle yapacağız'
Asgari ücret belirlenirken niçin bu kadar tartışma yaşanıyor?
Sözleşmeli personelin vefat etmesi halinde ölüm yardımı ödenir mi?
Mahkemeden Melih Gökçek'i üzecek karar
FETÖ mağduru Uzman Çavuş görevine dönemedi
İstanbul'da operasyonda 103 şüpheli gözaltına alındı
Aşı karşıtlığı vaka sayısını 5 kat arttırdı
100 bin sosyal konut için başvurular bugün başlıyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
üçüzler 1
14.12.2019 galatasaray vs ankaragücü maci 1
ersun yanal 1
max kruse 1
15.12.2019 sivasspor vs fenerbahçe maci 1
milletvekillerine kırmızı ışıkta geçme hakkı 2
ferdi kadıoğlu 1
12.12.2019 fenerbahce vs anadolu efes maci 1
kıdem tazminatı caiz değildir 2
SON İLANLAR
Kocaeli Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
TÜBİTAK 35 Personel Alacak
Bursa Teknik Üniversitesi 12 İşçi Alacak
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 2'si Engelli 1'i Eski Hükümlü İşçi Alacak
ÖSYM, 12 Uzman Yardımcısı Alacak
Bursa Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi 16 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam