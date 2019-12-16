100 bin sosyal konut için başvurular bugün başlıyor		 
DSİ Genel Müdürlüğü makam katında yangın		 
Aşı karşıtlığı vaka sayısını 5 kat arttırdı		 
Soylu'nun kastettiği 'büyük FETÖ operasyonu' belli oldu		 
Asgari ücret belirlenirken niçin bu kadar tartışma yaşanıyor?		 
Ahtapot, kartalı yakalayıp suyun altına çekmeye çalıştı Video		 
İşte sosyal konut yapılacak ilçeler Foto Galeri		 
Advertisement
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Gıda taklidinde isim değiştiren de cezadan kurtulamayacak!

Taklit ve tağşiş yaptığı için ceza yiyen firma, isim değiştirse dahi ceza almaktan kurtulamayacak. Yapılacak düzenlemeye göre suç tekrarlanırsa firma sahipleri men cezası alıp hapse girecek.
 16 Aralık 2019 07:15
Yazdır
Gıda taklidinde isim değiştiren de cezadan kurtulamayacak!

Tarım ve Orman Bakanlığının gıdada taklit ve tağşiş yapanların para cezasından faaliyetten men ve hapis cezasına kadar sert önlemlerle caydırılması için üzerinde çalıştığı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu'nda değişiklikleri içeren taslak çalışmasında yeni detaylara ulaşıldı. Taslağa göre, gıdada tağşiş yapıp ceza yedikten sonra ufak isim ve unvan değişikliği yaparak faaliyetlerine devam eden firmalar da cezalardan kurtulamayacak. Ayrıca sahtekar firmaların yalnızca tağşişli ürünü değil tüm ürünlerinin raflardan kaldırılmasına yönelik düzenlemenin de yapılacağı öğrenildi. Mevcut düzenlemeye göre taklit ve tağşiş yapanlara yönelik idari para cezası, söz konusu parti ürünün piyasadan toplatılması ve bu ürünlerin kamuoyuna ifşa edilmesi gibi yaptırımlar uygulanıyor ancak bunlara rağmen firmalar, isim değiştirerek taklit ve tağşiş faaliyetlerine devam ediyor.

14 FİRMA İSİM DEĞİŞTİRMİŞ

Bakanlığın ilk belirlemelerine göre İstanbul, Ankara, Adana, Kayseri, Kocaeli, Sakarya ve Trabzon olmak üzere 7 ilde 14 firma gıdada sahtecilik yaptığı gerekçesiyle kamuoyuna ifşa edilmesinin ardından isim değişikliği yapmış. Bakanlığın bilgisi dahilinde olan bu firmalar aynı suçu işlemeleri halinde cezalardan nasibini alacak. Diğer yandan taklit ve tağşiş yapanlara hem idari ve adli para cezalarının getirilmesi hem de bu fiili 2 yıl içinde tekrarlamaları durumunda işletmeciye hapis cezası verilmesi ve işletmecinin faaliyetinden menedilmesi yaptırımları üzerinde de çalışılıyor. Bakanlık geçtiğimiz yıl 1 milyon 124 bin, bu yıl ise 985 bin gıda denetimi yaptı. Toplamda 769 firmayı kamuoyuna duyuran bakanlık, 2012 - 2019 yılları arasında 21 kez kamuoyuna açıklama yaparak, 2 bin 44 parti ürünü taklit ve tağşişten, 372 ürünü ise içerisinde bulunmaması gereken unsurlar nedeniyle ifşa etmişti.

İÇİNDE YOK YOK!

Denetimlerde alkolsüz içeceklerde ilaç etken maddesi, balda taklit ve tağşiş yapıldığı belirlenmişti. Baharatlar, bitki, çay ve kahvede ilaç etken maddesi ve gıda boyası tespit edilmişti. Bitkisel yağlara da farklı tohum yağları katıldığı anlaşılmıştı. Tarım Bakanlığı, 7 bin uzman personelle denetim gerçekleştiriyor. Türkiye'de toplamda 138 laboratuvarda gıda analizleri yapılıyor.

Sefa Bilgitekin

Türkiye
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
İlk İHA KKTC'ye uçtu
16 Aralık 2019 09:02		 Belediye, Vekilin villasının kaçak bölümlerini yıkmak zorunda kaldı
16 Aralık 2019 09:01
FETÖ mağduru Uzman Çavuş görevine dönemedi
16 Aralık 2019 08:17		 Okul kantinlerine 'şırınga çikolata' denetimi
15 Aralık 2019 18:16
AÖF sorularını değerlendiriyoruz
15 Aralık 2019 16:03		 Stratejik gıdalara yerli üretim
15 Aralık 2019 12:51
Sporcuları ilgilendiren yönetmelik bütünüyle değiştirildi
15 Aralık 2019 11:41		 İlk suça yaptırım ikinciye ceza
15 Aralık 2019 10:31
EPDK 17 şirkete lisans verdi
15 Aralık 2019 09:38		 Türk donanması İsrail gemisini Doğu Akdeniz'de engelledi mi?
15 Aralık 2019 08:10
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
09:02 - İlk İHA KKTC'ye uçtu08:50 - 300 milyar dolarlık pazarlık başlıyor08:45 - 100 bin sosyal konut için başvurular bugün başlıyor08:42 - DSİ Genel Müdürlüğü makam katında yangın08:31 - Mahkemeden Melih Gökçek'i üzecek karar08:17 - FETÖ mağduru Uzman Çavuş görevine dönemedi07:56 - Ali Koç: Fatih Terim'den daha çok korunan hoca yok07:51 - Tosuncuk'un intihar bilmecesi07:45 - Aşı karşıtlığı vaka sayısını 5 kat arttırdı07:30 - İstanbul'da operasyonda 103 şüpheli gözaltına alındı
07:15 - Gıda taklidinde isim değiştiren de cezadan kurtulamayacak!06:50 - Soylu'nun kastettiği 'büyük FETÖ operasyonu' belli oldu06:40 - Türkiye Libya'dan davet gelmiş gibi hazırlıklara başladı06:11 - Asgari ücret belirlenirken niçin bu kadar tartışma yaşanıyor?04:32 - Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğüne Ait Taşınmazların İdaresine İlişkin Yönetmelik01:46 - Koyun sürüsü çobansız dönünce acı gerçek ortaya çıktı01:20 - Kırıkkale'de polis aracı ile otomobil çarpıştı: 2'si polis 3 yaralı00:21 - 'Kanal İstanbul Projesini gerekirse milli bütceyle yapacağız'
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
İstanbul Büyükşehir Belediyesinin, KPSS puanı yerine mezuniyet notuyla personel almasını;
ÇOK OKUNANLAR
Soylu'nun kastettiği 'büyük FETÖ operasyonu' belli oldu
Koyun sürüsü çobansız dönünce acı gerçek ortaya çıktı
'Kanal İstanbul Projesini gerekirse milli bütceyle yapacağız'
Asgari ücret belirlenirken niçin bu kadar tartışma yaşanıyor?
Sözleşmeli personelin vefat etmesi halinde ölüm yardımı ödenir mi?
Mahkemeden Melih Gökçek'i üzecek karar
FETÖ mağduru Uzman Çavuş görevine dönemedi
İstanbul'da operasyonda 103 şüpheli gözaltına alındı
Aşı karşıtlığı vaka sayısını 5 kat arttırdı
100 bin sosyal konut için başvurular bugün başlıyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
15.12.2019 sivasspor vs fenerbahçe maci 1
üçüzler 1
milletvekillerine kırmızı ışıkta geçme hakkı 2
max kruse 1
14.12.2019 galatasaray vs ankaragücü maci 1
ersun yanal 1
ferdi kadıoğlu 1
kıdem tazminatı caiz değildir 2
12.12.2019 fenerbahce vs anadolu efes maci 1
SON İLANLAR
Kocaeli Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
TÜBİTAK 35 Personel Alacak
Bursa Teknik Üniversitesi 12 İşçi Alacak
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 2'si Engelli 1'i Eski Hükümlü İşçi Alacak
ÖSYM, 12 Uzman Yardımcısı Alacak
Bursa Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi 16 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam