Ali Koç: Fatih Terim'den daha çok korunan hoca yok

Fatih Terim'in kendisini hedef aldığı iddia edilen sözleri için de "Basında Fatih Terim'den daha çok korunan hoca yok" dedi.

Kendileriyle ilgili algı operasyonları yapıldığını söyleyen Ali Koç, "Yok efendim niye buluşmuşlar? Yok efendim yüzde 30 - yüzde 40 Fenerbahçe için. Sabrımızı taşıran noktaya geldi. Bazı başkan seviyesindeki söylemler var. Bunun yeri burası değil.

Bugünün sonucunu 3 puan kaybını, kötü futbolumuzu kamufule edecek açıklamalar yapmayacağım. Sivas spor kazanmayı hak etti. Onları tebrik ediyorum." dedi.

Rıza Çalımbay'ın maç sonrası kendisini tebrik ettiğini söylediğinin hatırlatılması üzerine ise Koç, "Kayseri'ye de geçen sene kaybettiğimizde Ertuğrul Hoca'ydı galiba. Tebrik ettim. Rıza Hoca'yı severim. Eskiye dayanan dostluğumuz var: İmkanım olsa maçtan önce ederdim." diye konuştu.

Fatih Terim'in 2-2 biten MKC Ankaragücü maçı sonrası "Bazı reklam servislerinden spor servislerine haber gitti" sözlerinin kendisini hedef aldığı şeklinde değerlendirildiği yorumu üzerine ise Ali Koç, "Beni kastettiyse kastettiğini söylesin, söyleyeyim. Yoksa takip etmediğim, duymadığım bir konuda yorum yapmam doğru olmaz. Anlamıyorum ne demek istediğinizi. Öyle bir şey bilmiyorum. Spor basınında bildiğim bir şey var ki en çok sahiplenilen, korunan, en az laf söylenen hoca varsa başında Fatih Terim gelir. Ne dediğinizi bilmiyorum. Herhalde Fatih Hoca'dan daha çok korunan medyada kimse yoktur. Onun da sebepleri var. Zamanı gelince onu da açıklarız." ifadelerini kullandı.

Miha Zajc'ın sakatlığını da değerlendiren Ali Koç, "Kadroyu güçlendirmek durumundayız. Mija da elimizdeki değerlerden biriydi. Bize güzel fırsat verecek imkanlar vardı. Sakatlıkla o planlar bir nebze ertelendi. Gazetede yazdığı gibi 3-4 ay değil, 6 ile 8 hafta olmayacak. Sakatlıkların çokluğuyla ilgili şans faktörü her şeyin içinde var ama bir şeyleri belki bir şeyleri yanlış yapıyoruz.

Yumuşak doku sakatlıkları bizde daha fazla oluyor. Pek çok takım sakatlık yaşıyor. Bu sezon alışa gelenden daha fazla sakatlık yaşıyoruz. Maçlarda temasa dayalı olmayan sakatlıkları çok yaşıyoruz. Bir nebze olsun yanlışları biliyoruz. Onları da gidermemiz lazım."açıklamalarını yaptı.