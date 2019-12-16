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Aşı karşıtlığı vaka sayısını 5 kat arttırdı

Cocuklara yönelik aşı uygulamasına Bakanlık ve bilim adamları tarafından destek verilmesine, yönlendirilmesine ve tavsiye edilmesine rağmen aşıya karşı olanların başlattığı aşıya karşı direnim hastalıkların artmasına neden oldu
 16 Aralık 2019 07:45
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Aşı karşıtlığı vaka sayısını 5 kat arttırdı

Çocuklara yönelik aşı uygulamasına Bakanlık ve bilim adamları tarafından destek verilmesine, yönlendirilmesine ve tavsiye edilmesine rağmen aşıya karşı olanların başlattığı aşıya karşı direnim hastalıkların artmasına neden oldu.

2018'de 662 olan kızamık vakası bu yıl bitmeden yaklaşık 5 kat artıp 2 bin 666 oldu.

Uzmanlar, aşıya karşı ' içeriğinde domuz katkısı olduğu, gen haritasını bozduğu, sıvılaştırılmış civa bulunduğu' şeklinde kara propaganda yaparak insanları aşıya karşı direnim göstermesine neden olarak istismar ettiklerin ibelirtiyor.

Sağlık Bakanlığı ise, aşının içeriğine ilişkin, kullanılan katkı maddelerine ilişkin açıklamaları yaparak, kara propagandanın önüne geçmeye çalışıyor.

Bakanlığın bilgilendirici çalışmalarına rağmen, aşı karşıtları nedeniyle son bir yılda bazı vakalarda ciddi artışların olduğgu gözlemlendi.

Memurlar.Net
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