FETÖ mağduru Uzman Çavuş görevine dönemedi
FETÖ'nün kumpası olan 'askeri casusluk davası' kapsamında ordudaki görevinden atılan uzman çavuş hala mesleğine dönemiyor.
|16 Aralık 2019 08:17
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FETÖ'nün kumpası olan 'askeri casusluk davası' kapsamında ordudaki görevinden atılan uzman çavuş hala mesleğine dönemiyor.
Uzman Çavuş Halil Hanbal 2011 ylında FETÖ'nün kumpas davası olan askeri casusluk davası kapsamında ordudan atıldı. Yaklaşık 9 ay işsiz gezdi. İki çocuğuna bakabilmek için pazarlarda çalıştı. 'Askeri casusluk davası'nın FETÖ'nün kumpası olduğu ortaya çıkınca görevine dönme umudu ortaya çıktı. Ancak Uzman Çavuş Hanbal'ın tüm girişmelerine rağmen görevine dönmesinin mümkün olmadığına yönelik karar çıktı.
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