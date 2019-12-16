Tosuncuk'un intihar bilmecesi
|16 Aralık 2019 07:51
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Sosyal medyada en çok konuşulan konular arasına giren iddiayı Kiev Büyükelçiliği'nden kaynaklar yalanladı. Büyükelçilik kaynaklarına göre Mehmet Aydın'ın değil intiharı, Ukrayna'da olduğuna dair bile hiçbir veri yok.
Kurduğu Çiftlik Bank sistemiyle yaklaşık 1 milyar 100 milyon liralık vurgun yapan Mehmet Aydın, operasyonun başladığı 16 Mart 2018'den bu yana kayıp. Hakkında çıkan her iddia sosyal medyanın gündeminde ilk sırayı alıyor. Sosyal medyada dönen son Tosuncuk hikayesi ise Ukrayna'nın Kiev kentinde polise yakalanmak üzereyken otelin 27. katından intihar ettiğiydi. Ancak bu iddia Ukrayna ve Türk güvenlik yetkilileri tarafından doğrulanmadı.
YALANLARI TOSUNCUK MU UYDURUYOR?
Bir iddia da, sosyal medyada çeşitli ülkeler üzerinde dönen söylentileri Tosuncuk Mehmet Aydın'ın ya da adamlarının çıkarttığı. Mehmet Aydın bu yolla izini kaybettirmek istiyor. Bir başka iddia da, Tosuncuk'un adını sürekli gündeme getirenlerin Çiftlik Bank mağdurları olduğu. Bu yolla mağdurlar Mehmet Aydın'ın isminin kamuoyu gündeminden düşmemesini sağlıyorlar.
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