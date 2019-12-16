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100 bin sosyal konut için başvurular bugün başlıyor

Dar gelirli vatandaşları tasarrufa yönlendirerek konut sahibi olmasını sağlamak için Türkiye genelinde Her Yıl 100 Bin Yeni Sosyal Konut projesi başlatıldı.
 16 Aralık 2019 08:45
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100 bin sosyal konut için başvurular bugün başlıyor

Bu kapsamda, yatay mimari anlayışıyla, mahalle ve komşuluk kültürüne uygun 2+1 ve 3+1 planında inşa edilecek 100 bin sosyal konut için başvurular 16 Aralık 2019-15 Ocak 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Proje kapsamında vatandaşlara yılda 100 bin konut verilecek. Bu sayede vatandaşlar 20 yıl vadeyle kira öder gibi ev sahibi olacak.

Nereye başvurulacak?

Başvurular, Ziraat Bankası'nın proje ilinde bulunan yetkili şubeleri aracılığıyla kabul edilecek. Başvuru bedeli ise 2+1 daireler için 500 TL, 3+1 daireler için bin TL olacak. Başvurular 4 kategoride kabul edilecek. 1. kategori, Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri, 2. kategori, en az yüzde 40 engelli vatandaşlar, 3. kategori, emekli vatandaşlar, 4. kategori ise diğer alıcı adayları.

Sosyal konutların fiyatı ne olacak?

2+1 tipi konutların fiyatları, 140 bin ile 180 bin lira arasında değişecek. 3+1 tipi konutların fiyatları, 160 bin ile 210 bin lira arasında olacak.

Peki sosyal konutlarda ödemeler nasıl olacak? Hak sahiplerine konutlar, satış fiyatının yüzde 10'u peşin, kalan tutarın tamamı ise aylık yüzde 49 oran ve 240 ay vade ile ödenecek. Taksit ödemeleri ise sözleşme tarihini takip eden ay itibariyle başlatılacak.

Sosyal konutlar için başvuru şartları neler?

Peki 100 bin sosyal konut projesine kimler başvurabilir? Projeye başvurabilmek için, başvuru sahibinin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması, proje il ve ilçe sınırları içerisinde 1 yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olması veya proje il veya ilçe nüfusuna kayıtlı olmasının yanı sıra diğer başvuru şartları şu şekilde:

-Konut satın almak için başvuruda bulunanların kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocukları üzerine T.C. sınırları dahilinde tapuda kayıtlı bağımsız konutlarının bulunmaması, kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocuklarının daha önce Toplu Konut İdaresinden konut satın almamış olması şartları aranacak.

-Aylık hane halkı gelirinin, en fazla net 5.500 TL olması gerekmektedir. (İstanbul İli için 6.000 TL (Başvuru sahibinin ve eşinin gıda, yol, vs. her türlü aldıkları yardımlar dahil olmak üzere toplam hane halkı aylık net gelirinin toplamı.)

-Bir hane halkı adına, yani kişinin kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları adına yalnızca bir adet başvuru yapılabilecektir.

-Başvuruları yapacak vatandaşların, 25 yaşını tamamlamış olmaları gerekiyor.

-Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile bunların Dul ve Yetimlerinde; Konutlar %10 peşin 240 ay vadeli sabit taksit ödemeli ve taksit başlangıçları teslim tarihini takip eden ay itibariyle başlayacak şekilde satılacaktır. Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan alınan "hak sahipliği belgesi" ile Projenin bulunduğu İl sınırları içerisinde son 3 yıldır oturuyor olduklarına dair adrese dayalı nüfus kayıt sisteminden alacakları belge veya İl nüfusuna kayıtlı olduklarına ait belgeler istenecektir.

-Vefat eden emeklinin emekli olmayan eşi de başvuru yapabilir. ( Vefat eden emeklinin aylık maaşını alan dul kızları hariç)

"1 ila 1,5 yıl içerisinde sahiplerine teslim edilecek"

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 100 Bin Sosyal Konut Tanıtım Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal konutların temelinin yılbaşı itibarıyla atılacağını, azami 1 ila 1,5 yıl içerisinde bitirilip sahiplerine teslim edileceğini söyledi.

"Geleneksel mahalle kültürünü yaşatacak şekilde tasarlanacak"

Hedeflerinin bundan sapma olmaması ve vatandaşların zemin artı 2, zemin artı 3 ya da zemin artı 4 olmak üzere bu binalara yerleşmeleri olduğuna değinen Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bunu sağlamak suretiyle hem depreme dayanıklı hem de görünümü itibarıyla gerçekten kadim tarihimizdeki mahalle kültürünü yeniden hakim kılmanın adımlarını atmış olacağız. Bu projelerle vatandaşlarımıza yüzde 10 peşinatın ardından kalan tutarın tamamı için aylık 894 liradan başlayan taksitler ve 240 aya varan vadelerle ev sahibi olma imkanını sağlayacağız. Böylece 100 bin dar gelirli ailemizin kira öder gibi konut sahibi olabilmelerini temin edeceğiz. Bu konutlar 2+1 brüt 75 ve 85 metrekare ile 3+1 brüt 100 metrekare olarak projelendirilecektir. 100 bin konutluk bu projenin toplam yatırım bedeli yaklaşık 17 milyar 300 milyon lirayı buluyor."

Kampanyanın sadece ekonomik bakımdan değil kültürel bakımdan da önemli olduğunu vurgulayan Erdoğan, projelerin meydanı, camisi, okulu, çarşısı, parkı, yeşil alanı, bina cepheleri ve diğer tüm özellikleriyle geleneksel mahalle kültürünü yaşatacak şekilde tasarlanacağını belirtti.
TRT
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