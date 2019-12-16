100 bin sosyal konut için başvurular bugün başlıyor		 
DSİ Genel Müdürlüğü makam katında yangın		 
Aşı karşıtlığı vaka sayısını 5 kat arttırdı		 
Soylu'nun kastettiği 'büyük FETÖ operasyonu' belli oldu		 
Asgari ücret belirlenirken niçin bu kadar tartışma yaşanıyor?		 
Ahtapot, kartalı yakalayıp suyun altına çekmeye çalıştı Video		 
İşte sosyal konut yapılacak ilçeler Foto Galeri		 
Advertisement
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İlk İHA KKTC'ye uçtu

Son dakika gelen haberlere göre Dalaman Deniz Hava Üs Komutanlığı'nda konuşlu insansız hava aracı (İHA), Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Geçitkale Havaalanı'na gitmek üzere havalandı
 16 Aralık 2019 09:02
Yazdır
İlk İHA KKTC'ye uçtu

KKTC Geçitkale Havaalanı'nın İHA'larla yürütülecek faaliyetler için kullanılmasına yönelik alınan kararın ardından başlatılan çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda Dalaman Deniz Hava Üs Komutanlığında bulunan Bayraktar TB2 tipi İHA, gerekli hazırlıklar sonrası saat 05.00'te Geçitkale Havaalanına uçtu.

İHA'nın yaklaşık 5 saatlik uçuşun ardından Geçitkale Havaalanı'na inmesi bekleniyor.

KKTC Bakanlar Kurulu, cuma günü, Geçitkale Havaalanı'nın İHA'larla yürütülecek faaliyetler için kullanılması kararı almıştı. KKTC hükümeti, Türkiye'nin talebi üzerine Geçitkale Havaalanı'nın Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığına (KTBK) tahsis edilmesine onay vermişti.
Sabah
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
FETÖ mağduru Uzman Çavuş görevine dönemedi
16 Aralık 2019 08:17		 Gıda taklidinde isim değiştiren de cezadan kurtulamayacak!
16 Aralık 2019 07:15
Okul kantinlerine 'şırınga çikolata' denetimi
15 Aralık 2019 18:16		 AÖF sorularını değerlendiriyoruz
15 Aralık 2019 16:03
Stratejik gıdalara yerli üretim
15 Aralık 2019 12:51		 Sporcuları ilgilendiren yönetmelik bütünüyle değiştirildi
15 Aralık 2019 11:41
İlk suça yaptırım ikinciye ceza
15 Aralık 2019 10:31		 EPDK 17 şirkete lisans verdi
15 Aralık 2019 09:38
Türk donanması İsrail gemisini Doğu Akdeniz'de engelledi mi?
15 Aralık 2019 08:10		 Libya vatandaşlarına vize muafiyeti
15 Aralık 2019 07:15
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
09:02 - İlk İHA KKTC'ye uçtu08:50 - 300 milyar dolarlık pazarlık başlıyor08:45 - 100 bin sosyal konut için başvurular bugün başlıyor08:42 - DSİ Genel Müdürlüğü makam katında yangın08:31 - Mahkemeden Melih Gökçek'i üzecek karar08:17 - FETÖ mağduru Uzman Çavuş görevine dönemedi07:56 - Ali Koç: Fatih Terim'den daha çok korunan hoca yok07:51 - Tosuncuk'un intihar bilmecesi07:45 - Aşı karşıtlığı vaka sayısını 5 kat arttırdı07:30 - İstanbul'da operasyonda 103 şüpheli gözaltına alındı
07:15 - Gıda taklidinde isim değiştiren de cezadan kurtulamayacak!06:50 - Soylu'nun kastettiği 'büyük FETÖ operasyonu' belli oldu06:40 - Türkiye Libya'dan davet gelmiş gibi hazırlıklara başladı06:11 - Asgari ücret belirlenirken niçin bu kadar tartışma yaşanıyor?04:32 - Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğüne Ait Taşınmazların İdaresine İlişkin Yönetmelik01:46 - Koyun sürüsü çobansız dönünce acı gerçek ortaya çıktı01:20 - Kırıkkale'de polis aracı ile otomobil çarpıştı: 2'si polis 3 yaralı00:21 - 'Kanal İstanbul Projesini gerekirse milli bütceyle yapacağız'
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
İstanbul Büyükşehir Belediyesinin, KPSS puanı yerine mezuniyet notuyla personel almasını;
ÇOK OKUNANLAR
Soylu'nun kastettiği 'büyük FETÖ operasyonu' belli oldu
Koyun sürüsü çobansız dönünce acı gerçek ortaya çıktı
'Kanal İstanbul Projesini gerekirse milli bütceyle yapacağız'
Asgari ücret belirlenirken niçin bu kadar tartışma yaşanıyor?
Sözleşmeli personelin vefat etmesi halinde ölüm yardımı ödenir mi?
Mahkemeden Melih Gökçek'i üzecek karar
FETÖ mağduru Uzman Çavuş görevine dönemedi
İstanbul'da operasyonda 103 şüpheli gözaltına alındı
Aşı karşıtlığı vaka sayısını 5 kat arttırdı
100 bin sosyal konut için başvurular bugün başlıyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
kıdem tazminatı caiz değildir 2
ersun yanal 1
12.12.2019 fenerbahce vs anadolu efes maci 1
milletvekillerine kırmızı ışıkta geçme hakkı 2
14.12.2019 galatasaray vs ankaragücü maci 1
üçüzler 1
ferdi kadıoğlu 1
max kruse 1
15.12.2019 sivasspor vs fenerbahçe maci 1
SON İLANLAR
Kocaeli Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
TÜBİTAK 35 Personel Alacak
Bursa Teknik Üniversitesi 12 İşçi Alacak
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 2'si Engelli 1'i Eski Hükümlü İşçi Alacak
ÖSYM, 12 Uzman Yardımcısı Alacak
Bursa Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi 16 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam