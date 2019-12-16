Dönemin Başsavcısı 6 yıl sonra konuştu... Uçurumdan döndük		 
Eylül ayı işsizlik rakamları açıklandı. 2,4 puan daha arttı		 
Emniyetten boyu 1.65 olan sürücülere uyarı		 
Vekiller mazot parası da istemiş!		 
100 bin sosyal konut için başvurular bugün başlıyor		 
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 152. Bölüm Fragmanı Video		 
İşte sosyal konut yapılacak ilçeler Foto Galeri		 
Advertisement
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Belediye, Vekilin villasının kaçak bölümlerini yıkmak zorunda kaldı

SABAH'ın gündeme getirdiği, CHP Genel Başkan Yardımcısı Erdoğdu'ya ait villadaki kaçak eklentiler yıkıldı. Yapının son durumunu SABAH fotoğrafladı
 16 Aralık 2019 09:01
Yazdır
Belediye, Vekilin villasının kaçak bölümlerini yıkmak zorunda kaldı

SABAH, CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu'nun Çeşme Ildır Mahallesi 30015 sokakta bulunan villasını mimari projeye aykırı şekilde yenilediğini ve kaçak tadilat yaptığını ortaya çıkarmıştı. Erdoğdu'nun kaçak tadilatından rahatsız olan Site Başkanı İsmet Önder Kırlı ve üye Ali Eser tarafından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na 14 Kasım'da şikayette bulunuldu.


Yapıdaki kaçak yerleri yerinde tespit eden Çeşme Belediyesi ise 1 ay süre verip villayı mühürledi.

CHP'li Erdoğdu'nun kaçak villası! İşte CHP'li vekilik 900 bin liralık villası


Kaçak bölümlerden bir kısmını balyozla şov yaparak yıkan Erdoğdu, bu görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Erdoğdu çektiği videosunda, "Evet arkadaşlar şimdi kaçak villadayız. Benim yaptığım bir cam balkon ve bir depo inşaatıdır. Benim herhangi bir belediyeden kör kuruş aldığımı söyleyenler iddialarını ispat ederseler, ben milletvekilliği dahil bütün görevlerimden ayrılacağım" şeklinde konuşmuştu.

24 SAAT İZLENİYOR
Özel koyu olan ve 'Milletvekilleri Sitesi' olarak bilinen sitede eski bakanlar, emekli yargı mensupları ve milletvekilleri bulunuyor. 24 saat özel güvenliği olan sitede 150 bağımsız villa bulunduğu sitedeki villalar deniz manzarasıyla dikkat çekiyor.

SABAH O VİLLAYI FOTOĞRAFLADI
Erdoğdu'nun Çeşme'deki deniz manzaralı villasındaki kaçak eklentileri yıktığı ve binayı eski haline getirdiği SABAH muhabiri Ceyhan Torlak fotoğraflandı. İnşaat işçilerinin çalışmaları 3 haftadır devam ederken, Erdoğdu'nun 900 bin liraya satın aldığı villanın yeni fotoğraflarında kaba inşaatının tamamlandığı gözlendi.
Sabah
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Mersin Büyükşehir: Öğrenciye belediye otobüsü 1 lira olarak kalacak
16 Aralık 2019 09:58		 Emniyetten boyu 1.65 olan sürücülere uyarı
16 Aralık 2019 09:36
Hülle firmalar cezadan kurtulamayacak
16 Aralık 2019 09:15		 İlk İHA KKTC'ye uçtu
16 Aralık 2019 09:02
FETÖ mağduru Uzman Çavuş görevine dönemedi
16 Aralık 2019 08:17		 Gıda taklidinde isim değiştiren de cezadan kurtulamayacak!
16 Aralık 2019 07:15
Okul kantinlerine 'şırınga çikolata' denetimi
15 Aralık 2019 18:16		 AÖF sorularını değerlendiriyoruz
15 Aralık 2019 16:03
Stratejik gıdalara yerli üretim
15 Aralık 2019 12:51		 Sporcuları ilgilendiren yönetmelik bütünüyle değiştirildi
15 Aralık 2019 11:41
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
11:11 - Dönemin Başsavcısı 6 yıl sonra konuştu... Uçurumdan döndük11:02 - Hastaneler için cepten yapılan harcamalar yüzde 43 arttı11:00 - MEB'den sınav ücreti ödemeleri Ocak ayına sarkmasın uyarısı11:00 - Davutoğlu'nun partisine Ak Parti'den vekil transferi olacak mı?10:59 - Özel bankalar kredi için harekete geçti: Tek tek esnafı geziyorlar10:48 - Fransa uyruklu DAEŞ'li terörist ülkesine sınır dışı edildi10:47 - Toç Bir-Sen'den Kuzey Yıldızı dizisine tepki10:45 - Rızası alınmadan başka şehre görevlendirildi, Yargıtay 'dur' dedi10:42 - Nevşehir'de FETÖ'dan 12 şahsa adli işlem yapıldı10:41 - Antalya'daki trafik kazasında ölü sayısı 2'ye yükseldi
10:37 - İzmit Körfezi'nde yoğun sis nedeniyle vapur seferleri iptal edildi10:28 - AYM'nin güvenlik soruşturması kararı oy çokluğuyla yürütmeyi durdurdu10:20 - Çanakkale'de işçileri taşıyan minibüs ile vinç çarpıştı: 15 yaralı10:10 - Cezaevinden kaçtı 'infaz dedektiflerinden' kaçamadı10:03 - Eylül ayı işsizlik rakamları açıklandı. 2,4 puan daha arttı10:02 - Orman Muhafaza Memurları Fiili Hizmet Zammı istiyor10:00 - Borsa haftaya yükselişle başladı09:58 - Mersin Büyükşehir: Öğrenciye belediye otobüsü 1 lira olarak kalacak
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
İstanbul Büyükşehir Belediyesinin, KPSS puanı yerine mezuniyet notuyla personel almasını;
ÇOK OKUNANLAR
Soylu'nun kastettiği 'büyük FETÖ operasyonu' belli oldu
Emniyetten boyu 1.65 olan sürücülere uyarı
Vekiller mazot parası da istemiş!
Koyun sürüsü çobansız dönünce acı gerçek ortaya çıktı
Mahkemeden Melih Gökçek'i üzecek karar
Tosuncuk'un intihar bilmecesi
100 bin sosyal konut için başvurular bugün başlıyor
FETÖ mağduru Uzman Çavuş görevine dönemedi
DSİ Genel Müdürlüğü makam katında yangın
'Kanal İstanbul Projesini gerekirse milli bütceyle yapacağız'
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
maskov87 1
milletvekillerine kırmızı ışıkta geçme hakkı 2
ajda pekkan mobilya reklamı 2
kıdem tazminatı caiz değildir 2
üçüzler 1
akıllı telefon 2
max kruse 1
ersun yanal 1
ferdi kadıoğlu 1
Abbiiee 2
SON İLANLAR
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Hakkari Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Hakkari Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü 9 sözleşmeli personel alacak
Kocaeli Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Bursa Teknik Üniversitesi 12 İşçi Alacak
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 2'si Engelli 1'i Eski Hükümlü İşçi Alacak
ÖSYM, 12 Uzman Yardımcısı alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam