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Hülle firmalar cezadan kurtulamayacak

Tarım Bakanlığı'nın çalıştığı taslağa göre gıdada tağşişten ceza yiyip sonra isim ve unvan değişikliği yaparak faaliyetlerine devam eden firmalar makul şüpheli kabul edilecek ve ürünleri raftan kaldırılacak
 16 Aralık 2019 09:15
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Hülle firmalar cezadan kurtulamayacak

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın gıdada taklit ve tağşiş yapanların para cezasından, faaliyetten men ve hapis cezasına kadar sert önlemlerle caydırılması için üzerinde çalıştığı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu'nda değişiklikleri içeren taslak çalışmasında yeni detaylara ulaşıldı.

Üzerinde çalışılan taslağa göre, gıdada tağşiş yapıp ceza yedikten sonra ufak isim ve unvan değişikliği yaparak faaliyetlerine devam eden firmalar cezadan kurtulamayacak. Sahtekar firmaların yalnızca tağşişli ürünü değil tüm ürünleri raflardan kaldırılacak.

Bakanlığın ilk belirlemelerine göre İstanbul, Ankara, Adana, Kayseri, Kocaeli, Sakarya ve Trabzon olmak üzere yedi ilde 14 firmanın, gıdada sahtecilik yaptığı gerekçesiyle kamuoyuna ifşa edilmesinin ardından isim değişikliği yaptığı öğrenildi.

Firmalar aynı suçu işlemeleri halinde eski suçları da kapsama girecek ve ağır ceza alacaklar. Ayrıca gıda sahteciliği suçunda ısrarcı olan firmaların suçu tekrarlamaları halinde yalnızca tağşişli ürünleri değil, diğer ürünlerinde de sorunlar olabileceği gerekçesiyle "makul şüphe" düzenlemesi yapılacak.

CEZALAR CAYDIRICI DEĞİL

Bakanlığın hazırladığı kanun taslağı öncesinde Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yapmış olduğu konuşmada, yaşanan durumu eleştirerek yeni gelişmenin sinyallerini vermişti. Bakan Pakdemirli, "Cezaları artırdım ama bazen tağşiş o kadar fazla kar getiriyor ki 20 bin lira ceza adam için önemli olmayabiliyor. Adam gidip aynen başka bir isim altında işini yapmaya çalışıyor" değerlendirmesinde bulunmuştu.

138 LABORATUVARDA ANALİZ YAPILIYOR

Tarım ve Orman Bakanlığı, 7 bin uzman personelle kontrol ve denetimlerini gerçekleştiriyor. Türkiye'de halihazırda kamu ve özel olmak üzere toplamda 138 laboratuvarda gıda analizleri yapılırken, bunlardan 123'ü Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından akredite edilmiş durumda.

GIDALARIN İÇERİSİNDE YOK YOK

Bakanlığın yaptığı denetimlerde alkolsüz içeceklerde ilaç etken maddesi bulunurken, ballarda taklit ve tağşiş yapıldığı belirlenmişti. Baharatlara gıda boyası, bitki, çay ve kahve ürününe ilaç etken maddesi ve gıda boyası, bitkisel yağlara farklı tohum yağları, süt ve süt ürünlerine jelatin ve nişasta, kavurma, sucuk, kebap ve kırmızı ete tek tırnaklı eti katıldığı saptanmıştı.

HAPİS CEZASI YOLDA

Diğer yandan, taklit ve tağşiş yapanlara hem idari ve adli para cezalarının getirilmesi hem de bu fiili 2 yıl içinde tekrarlamaları durumunda işletmeciye hapis cezası verilmesi ve işletmecinin faaliyetinden men edilmesi yaptırımları üzerinde de çalışılıyor.
Sabah
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