Teknolojik üretime özel fon
|16 Aralık 2019 09:31
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'tan girişimcilerden kadınlara, sanayicilerden öğrencilere kadar geniş bir kesimin yüzünü güldürecek müjdeli haberler geldi. Bakan Varank, Avrupa 80 milyon Euro hacimle Türkiye Gelecek Fonu'nu kuracaklarını, 2023'e kadar erken aşama girişimcilerine 500 milyon euro'ya kadar sermaye sağlayacaklarını açıkladı. Bölgesel Girişim Sermayesi Fonu'nu da hayata geçireceklerini belirten Varank, büyüme potansiyeli taşıyan işletmeleri ve yeni bölgesel girişimleri bu fonla destekleyeceklerini bildirdi.
OSB'LER CAZİBE MERKEZİ OLACAK
Önümüzdeki dönemde sanayi ve teknoloji alanlarında stratejik adımlar atacaklarını belirten Bakan Varank, organize sanayi bölgelerini özellikle girişimciler, kadınlar ve öğrenciler için cazibe merkezi haline getireceklerini söyledi. Varank, "Sanayicilerin OSB'lerde düşük maliyetli ve uzun vadeli arsa, bina temin etmesi için yeni modeller oluşturulacak" dedi. AB'nin finansman katkısıyla teknoloji tabanlı girişimleri desteklemeye yönelik olarak 80 milyon euro hacimle Türkiye Gelecek Fonu'nu kuracaklarını anlatan Bakan Varank, 2023'e kadar erken aşama girişimcilerine 500 milyon avroya kadar sermaye sağlayacaklarını söyledi.
YAPAY ZEKA İÇİN ENSTİTÜ
Yapay zeka enstitüsü kuracaklarını anlatan Varank, kurulacak enstitüyü sanayici, girişimci ve araştırmacıların hizmetine sunacaklarını söyledi. Milli Uzay Programı'nı 2020'de ilan edeceklerini belirten Varank, başvurusu yapılan 20 yene endüstri bölgesinin değerlendirme sürecini gelecek yıl tamamlayacaklarını kaydetti. Bölgesel kalkınmayı desteklemek için bir yılda 983 milyon liralık kaynak aktardıklarını belirten Bakan Varan, "Bu projeler sayesinde Hakkari dağları turizmle, Harran Ovası modern tarımla tanıştı" diye konuştu.
DENEYAP ATÖLYELERİ KURULUYOR
Özel yetenekli çocuklar için Geleceğin Teknoloji Yıldızları Programı'nı başlattıklarını kaydeden Bakan Varank, "Programla ortaokul ve lise seviyesindeki öğrencilere 3 yıl boyunca robotikten yapay zekaya, siber güvenlikten nanoteknolojiye kadar kapsamlı ve tamamen ücretsiz teknoloji eğitimleri sunuyoruz. Türkiye çapında 12 ilde eğitim başlattık. Gelecek yıl 18 ilimiz daha bu atölyelere kavuşacak. İki yılda 81 ilde 100 Deneyap Teknoloji Atölyesi kuracağız, 5 yılda 50 bin öğrencimiz bu eğitimlerden yararlanacak" diye konuştu.
62 BİN İŞLETMEYE 2.3 MİLYAR ÖDEME
Yurt Dışı Pazar Destek Programı ile ihracat yapmak isteyen işletmeleri cesaretlendirdiklerini belirten Varank, "KOBİ Finansman Destek Programı ile işletme ve makine teçhizat kredilerinde finansmana erişimi kolaylaştırıyoruz. Bu programda geçtiğimiz ay faiz indirdik. Kredi Garanti Fonu tarafından uygulanan yüzde 1.5'lik teminat bedelini de yüzde 1'e çektik" dedi.
Hazal Ateş
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