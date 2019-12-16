Dolar güne yükselişle başladı
İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları
|16 Aralık 2019 09:40
|Yazdır
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Borsa haftaya yükselişle başladı
16 Aralık 2019 10:00
|Borsa İstanbul'da iki rekor birden yaşandı
13 Aralık 2019 20:00
|Bu hafta hangi yatırım aracı kazandırdı
13 Aralık 2019 18:42
|Borsa günü yükselişle tamamladı
13 Aralık 2019 18:27
|Çeyrek altın günü kaç TL'den tamamladı
13 Aralık 2019 17:33
|Dövizde gün sonu fiyatları
13 Aralık 2019 17:17
|Borsa, günün ilk yarısında 111.000 puanı aştı
13 Aralık 2019 13:18
|Çeyrek altın ne kadar oldu?
13 Aralık 2019 12:45
|Gün ortası döviz fiyatları
13 Aralık 2019 12:04
|Gram altın 273 lira seviyelerinde
13 Aralık 2019 10:50