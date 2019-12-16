Dönemin Başsavcısı 6 yıl sonra konuştu... Uçurumdan döndük		 
Eylül ayı işsizlik rakamları açıklandı. 2,4 puan daha arttı		 
Emniyetten boyu 1.65 olan sürücülere uyarı		 
Vekiller mazot parası da istemiş!		 
100 bin sosyal konut için başvurular bugün başlıyor		 
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 152. Bölüm Fragmanı Video		 
İşte sosyal konut yapılacak ilçeler Foto Galeri		 
Advertisement
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Bolu Dağı'nda sis etkili oluyor

Bölgede sis nedeniyle görüş mesafesi 25 metreye kadar düştü
 16 Aralık 2019 09:56
Yazdır
Bolu Dağı'nda sis etkili oluyor

D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde etkili olan sis, ulaşımda aksamalara neden oluyor.

Bölgede sabah saatlerinden itibaren Yumrukaya, Abant Kavşağı, Bakacak, Karanlıkdere ve Seymenler mevkisinde aralıklarla sis etkili oluyor.

Sis nedeniyle görüş mesafesinin yer yer 25 metreye kadar düştüğü bölgede, sürücüler yolda güçlükle ilerliyor.

Kara yolları ekipleri, sürücüleri sis lambaları ve ışıklı tabelalarla uyarıyor.

Bölgede görev yapan trafik ekipleri ise sürücülere yakın takip, hatalı sollama ve aşırı hız yapmamaları konusunda uyarıda bulunuyor.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
İzmit Körfezi'nde yoğun sis nedeniyle vapur seferleri iptal edildi
16 Aralık 2019 10:37		 Gündeme gelince, otel holüne ayet işlenmesi düzeltildi
16 Aralık 2019 09:10
Doğuda 4 ilde buzlanma uyarısı - Haritalı
16 Aralık 2019 06:38		 Koyun sürüsü çobansız dönünce acı gerçek ortaya çıktı
16 Aralık 2019 01:46
Ediz bebek kör olmaktan lazer tedavisiyle kurtuldu
15 Aralık 2019 22:12		 Sivas'ta zehirlenen 19 kişi hastaneye kaldırıldı
15 Aralık 2019 21:30
Dağda kalp krizi geçirdi, köpeği yanından ayrılmadı
15 Aralık 2019 20:16		 Hamsi tezgahtaki yerini diğer balıklara bıraktı
15 Aralık 2019 20:01
Mehmet Ali'yi ameliyat edecek doktorlar aranıyor
15 Aralık 2019 19:51		 Eminönü'nde metrelerce 'umut' kuyruğu
15 Aralık 2019 19:41
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
11:11 - Dönemin Başsavcısı 6 yıl sonra konuştu... Uçurumdan döndük11:02 - Hastaneler için cepten yapılan harcamalar yüzde 43 arttı11:00 - MEB'den sınav ücreti ödemeleri Ocak ayına sarkmasın uyarısı11:00 - Davutoğlu'nun partisine Ak Parti'den vekil transferi olacak mı?10:59 - Özel bankalar kredi için harekete geçti: Tek tek esnafı geziyorlar10:48 - Fransa uyruklu DAEŞ'li terörist ülkesine sınır dışı edildi10:47 - Toç Bir-Sen'den Kuzey Yıldızı dizisine tepki10:45 - Rızası alınmadan başka şehre görevlendirildi, Yargıtay 'dur' dedi10:42 - Nevşehir'de FETÖ'dan 12 şahsa adli işlem yapıldı10:41 - Antalya'daki trafik kazasında ölü sayısı 2'ye yükseldi
10:37 - İzmit Körfezi'nde yoğun sis nedeniyle vapur seferleri iptal edildi10:28 - AYM'nin güvenlik soruşturması kararı oy çokluğuyla yürütmeyi durdurdu10:20 - Çanakkale'de işçileri taşıyan minibüs ile vinç çarpıştı: 15 yaralı10:10 - Cezaevinden kaçtı 'infaz dedektiflerinden' kaçamadı10:03 - Eylül ayı işsizlik rakamları açıklandı. 2,4 puan daha arttı10:02 - Orman Muhafaza Memurları Fiili Hizmet Zammı istiyor10:00 - Borsa haftaya yükselişle başladı09:58 - Mersin Büyükşehir: Öğrenciye belediye otobüsü 1 lira olarak kalacak
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
İstanbul Büyükşehir Belediyesinin, KPSS puanı yerine mezuniyet notuyla personel almasını;
ÇOK OKUNANLAR
Soylu'nun kastettiği 'büyük FETÖ operasyonu' belli oldu
Emniyetten boyu 1.65 olan sürücülere uyarı
Vekiller mazot parası da istemiş!
Koyun sürüsü çobansız dönünce acı gerçek ortaya çıktı
Mahkemeden Melih Gökçek'i üzecek karar
Tosuncuk'un intihar bilmecesi
100 bin sosyal konut için başvurular bugün başlıyor
FETÖ mağduru Uzman Çavuş görevine dönemedi
DSİ Genel Müdürlüğü makam katında yangın
'Kanal İstanbul Projesini gerekirse milli bütceyle yapacağız'
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
max kruse 1
12.12.2019 fenerbahce vs anadolu efes maci 2
milletvekillerine kırmızı ışıkta geçme hakkı 2
ersun yanal 1
ajda pekkan mobilya reklamı 2
kıdem tazminatı caiz değildir 2
naim süleymanoğlu 1
ferdi kadıoğlu 1
14.12.2019 galatasaray vs ankaragücü maci 2
maskov87 1
SON İLANLAR
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Hakkari Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Hakkari Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü 9 sözleşmeli personel alacak
Kocaeli Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Bursa Teknik Üniversitesi 12 İşçi Alacak
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 2'si Engelli 1'i Eski Hükümlü İşçi Alacak
ÖSYM, 12 Uzman Yardımcısı alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam