Dönemin Başsavcısı 6 yıl sonra konuştu... Uçurumdan döndük		 
Eylül ayı işsizlik rakamları açıklandı. 2,4 puan daha arttı		 
Emniyetten boyu 1.65 olan sürücülere uyarı		 
Vekiller mazot parası da istemiş!		 
100 bin sosyal konut için başvurular bugün başlıyor		 
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 152. Bölüm Fragmanı Video		 
İşte sosyal konut yapılacak ilçeler Foto Galeri		 
Advertisement
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Borsa haftaya yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 0,18 artışla 110.673,98 seviyesine yükseldi.
 16 Aralık 2019 10:00
Yazdır
Borsa haftaya yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 0,18 artışla 110.673,98 seviyesine yükseldi.

Açılışta BIST 100 endeksi, 197,38 puan ve yüzde 0,18 değer kazancıyla 110.673,98 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,04, holding endeksi yüzde 0,18 yükseliş kaydetti.

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,28 ile taş, toprak, en çok gerileyen ise yüzde 1,07 ile spor oldu.

Geçen haftanın son işlem gününde 112.000 sınırına kadar yükselen BIST 100 endeksi, bu seviyeden gelen kar satışları ile kazançlarının bir kısmını geri verse de, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,33 artışla 110.476,59 puandan tamamlamıştı.

Analistler, ABD ile Çin arasında devam eden ticaret müzakerelerinde piyasaların beklentisi doğrultusunda birinci faz anlaşmaya varılsa da konuya ilişkin detaylar ve gelecek açıklamaların gündemin odağında kalmaya devam edeceğini belirterek, bugün yurt içinde işsizlik, yurt dışında ise imalat sanayi ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi verilerinin takip edileceğini bildirdi.

Bu hafta perşembe günü İngiltere ve Japonya merkez bankalarının faiz kararları ve cuma günü ABD'nin büyüme verisinin, haftanın ekonomi gündeminde öne çıktığını kaydeden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 111.200 seviyesinin direnç, 108.500'ün destek konumuna geldiğini söyledi.

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Dolar güne yükselişle başladı
16 Aralık 2019 09:40		 Borsa İstanbul'da iki rekor birden yaşandı
13 Aralık 2019 20:00
Bu hafta hangi yatırım aracı kazandırdı
13 Aralık 2019 18:42		 Borsa günü yükselişle tamamladı
13 Aralık 2019 18:27
Çeyrek altın günü kaç TL'den tamamladı
13 Aralık 2019 17:33		 Dövizde gün sonu fiyatları
13 Aralık 2019 17:17
Borsa, günün ilk yarısında 111.000 puanı aştı
13 Aralık 2019 13:18		 Çeyrek altın ne kadar oldu?
13 Aralık 2019 12:45
Gün ortası döviz fiyatları
13 Aralık 2019 12:04		 Gram altın 273 lira seviyelerinde
13 Aralık 2019 10:50
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
11:11 - Dönemin Başsavcısı 6 yıl sonra konuştu... Uçurumdan döndük11:02 - Hastaneler için cepten yapılan harcamalar yüzde 43 arttı11:00 - MEB'den sınav ücreti ödemeleri Ocak ayına sarkmasın uyarısı11:00 - Davutoğlu'nun partisine Ak Parti'den vekil transferi olacak mı?10:59 - Özel bankalar kredi için harekete geçti: Tek tek esnafı geziyorlar10:48 - Fransa uyruklu DAEŞ'li terörist ülkesine sınır dışı edildi10:47 - Toç Bir-Sen'den Kuzey Yıldızı dizisine tepki10:45 - Rızası alınmadan başka şehre görevlendirildi, Yargıtay 'dur' dedi10:42 - Nevşehir'de FETÖ'dan 12 şahsa adli işlem yapıldı10:41 - Antalya'daki trafik kazasında ölü sayısı 2'ye yükseldi
10:37 - İzmit Körfezi'nde yoğun sis nedeniyle vapur seferleri iptal edildi10:28 - AYM'nin güvenlik soruşturması kararı oy çokluğuyla yürütmeyi durdurdu10:20 - Çanakkale'de işçileri taşıyan minibüs ile vinç çarpıştı: 15 yaralı10:10 - Cezaevinden kaçtı 'infaz dedektiflerinden' kaçamadı10:03 - Eylül ayı işsizlik rakamları açıklandı. 2,4 puan daha arttı10:02 - Orman Muhafaza Memurları Fiili Hizmet Zammı istiyor10:00 - Borsa haftaya yükselişle başladı09:58 - Mersin Büyükşehir: Öğrenciye belediye otobüsü 1 lira olarak kalacak
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
İstanbul Büyükşehir Belediyesinin, KPSS puanı yerine mezuniyet notuyla personel almasını;
ÇOK OKUNANLAR
Soylu'nun kastettiği 'büyük FETÖ operasyonu' belli oldu
Emniyetten boyu 1.65 olan sürücülere uyarı
Vekiller mazot parası da istemiş!
Koyun sürüsü çobansız dönünce acı gerçek ortaya çıktı
Mahkemeden Melih Gökçek'i üzecek karar
Tosuncuk'un intihar bilmecesi
100 bin sosyal konut için başvurular bugün başlıyor
FETÖ mağduru Uzman Çavuş görevine dönemedi
DSİ Genel Müdürlüğü makam katında yangın
'Kanal İstanbul Projesini gerekirse milli bütceyle yapacağız'
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
akıllı telefon 2
max kruse 1
naim süleymanoğlu 1
15.12.2019 sivasspor vs fenerbahçe maci 2
üçüzler 1
Abbiiee 2
maskov87 1
12.12.2019 fenerbahce vs anadolu efes maci 2
ferdi kadıoğlu 1
ajda pekkan mobilya reklamı 2
SON İLANLAR
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Hakkari Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Hakkari Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü 9 sözleşmeli personel alacak
Kocaeli Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Bursa Teknik Üniversitesi 12 İşçi Alacak
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 2'si Engelli 1'i Eski Hükümlü İşçi Alacak
ÖSYM, 12 Uzman Yardımcısı alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam