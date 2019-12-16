Borsa haftaya yükselişle başladı
|16 Aralık 2019 10:00
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 0,18 artışla 110.673,98 seviyesine yükseldi.
Açılışta BIST 100 endeksi, 197,38 puan ve yüzde 0,18 değer kazancıyla 110.673,98 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,04, holding endeksi yüzde 0,18 yükseliş kaydetti.
Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,28 ile taş, toprak, en çok gerileyen ise yüzde 1,07 ile spor oldu.
Geçen haftanın son işlem gününde 112.000 sınırına kadar yükselen BIST 100 endeksi, bu seviyeden gelen kar satışları ile kazançlarının bir kısmını geri verse de, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,33 artışla 110.476,59 puandan tamamlamıştı.
Analistler, ABD ile Çin arasında devam eden ticaret müzakerelerinde piyasaların beklentisi doğrultusunda birinci faz anlaşmaya varılsa da konuya ilişkin detaylar ve gelecek açıklamaların gündemin odağında kalmaya devam edeceğini belirterek, bugün yurt içinde işsizlik, yurt dışında ise imalat sanayi ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi verilerinin takip edileceğini bildirdi.
Bu hafta perşembe günü İngiltere ve Japonya merkez bankalarının faiz kararları ve cuma günü ABD'nin büyüme verisinin, haftanın ekonomi gündeminde öne çıktığını kaydeden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 111.200 seviyesinin direnç, 108.500'ün destek konumuna geldiğini söyledi.
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