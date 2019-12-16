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Cezaevinden kaçtı 'infaz dedektiflerinden' kaçamadı

Cezaevinden kaçtı polisten kaçamadı
 16 Aralık 2019 10:10
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Cezaevinden kaçtı 'infaz dedektiflerinden' kaçamadı

Adana'da, "kasten öldürme" suçundan 29 yıl 3 ay 20 gün hapis cezası alan hükümlü açık cezaevinden kaçtıktan sonra infaz dedektifleri tarafından yakalandı.

Ordu'da 4 Aralık günü balerin ve aynı zamanda Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi 3. üncü sınıf öğrencisi 20 yaşındaki Ceren Özdemir'in, açık cezaevinde yatarken firar eden Özgür Arduç tarafından öldürülmesinin ardından, özellikle adam öldürmeden ceza almış firari hükümlülerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı İnfaz Büro Amirliği dedektifleri "kasten adam öldürme" suçundan 29 yıl 3 ay 20 gün hapis cezası almış Resul Y.'nin (37) açık cezaevine geçtikten sonra firar ettiğini belirledi.

Kozan Cezaevinden firar eden hükümlünün yakalanması için ekip kuran infaz dedektifleri şahsın Seyhan ilçesine bağlı Dumlupınar Mahallesinde olduğunu belirledi. Polis hükümlüyü yakalamak için mahalleyi abluka altına aldı. Hükümlü polisin belirlediği evden çıkarken sivil infaz dedektifleri tarafından yakalandı. Hükümlü daha sonra emniyete getirildi.

Resul Y. adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine götürüldü.
İhlas Haber Ajansı
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