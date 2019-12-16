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AYM'nin güvenlik soruşturması kararı oy çokluğuyla yürütmeyi durdurdu

İstanbulda iş akdi fesh edilen bir Aile Merkezinde çalışan aile hekimi güvenlik soruşturmasına tabi tutulunca görevine son verildi. İdare mahkemesi, oy çokluğuyla AYM'nin kararına atıf yaparak yürütmeyi durdurdu.
 16 Aralık 2019 10:28
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AYM'nin güvenlik soruşturması kararı oy çokluğuyla yürütmeyi durdurdu

İstanbulda iş akdi fesh edilen bir Aile Merkezinde çalışan bir aile hekimi güvenlik soruşturmasına tabi tutuldu.

Soruşturma sonucunda olumsuz sonuçlanınca sözleşmesi fesh edildi.

Aile Hekimi, memur olmadığı için güvenlik soruşturmasına tabi tutulamayacağına dair idare mahkemesine dava açtı.

Öte yandan mahalle sakinleri aile hekiminin göreve dönmesi için imza kampanyası başlattı.

İdare mahkemesi vermiş olduğu kararda, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması koşulunun sadece kamu görevlileri için geçerli olduğunu , davacı aile hekimi için uygulanmayacağına karar verdi.

Öte yandan oy çokluğu ile yürütmenin durdurulması kararı veren mahkeme AYM'nin güvenlik soruşturması iptal kararına atıfta bulundu
Memurlar.Net
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