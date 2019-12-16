İzmit Körfezi'nde yoğun sis nedeniyle vapur seferleri iptal edildi
Kocaeli'de etkili olan sis, deniz ulaşımını olumsuz etkiledi
|16 Aralık 2019 10:37
|Yazdır
Kocaeli Liman Başkanlığından alınan bilgiye göre, bölgede sabah saatlerinde sisin etkisini artırması sonucu görüş mesafesi azaldı.
İzmit Körfezi'nde etkili olan sis nedeniyle Hereke - Karamürsel dışında İzmit, Gölcük, Değirmendere, Derince, Körfez (Tütünçiftlik) arasında karşılıklı yapılan vapur seferleri geçici olarak durduruldu.
Hava koşullarının düzelmesinin ardından seferler normal seyrinde yapılacak.
Gebze Eskihisar - Yalova Topçular arasında hizmet veren arabalı vapur seferlerinde ise herhangi bir aksama yaşanmıyor.
Sis, şehir içi araç trafiğinde de aksamalara neden oldu.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Bolu Dağı'nda sis etkili oluyor
16 Aralık 2019 09:56
|Gündeme gelince, otel holüne ayet işlenmesi düzeltildi
16 Aralık 2019 09:10
|Doğuda 4 ilde buzlanma uyarısı - Haritalı
16 Aralık 2019 06:38
|Koyun sürüsü çobansız dönünce acı gerçek ortaya çıktı
16 Aralık 2019 01:46
|Ediz bebek kör olmaktan lazer tedavisiyle kurtuldu
15 Aralık 2019 22:12
|Sivas'ta zehirlenen 19 kişi hastaneye kaldırıldı
15 Aralık 2019 21:30
|Dağda kalp krizi geçirdi, köpeği yanından ayrılmadı
15 Aralık 2019 20:16
|Hamsi tezgahtaki yerini diğer balıklara bıraktı
15 Aralık 2019 20:01
|Mehmet Ali'yi ameliyat edecek doktorlar aranıyor
15 Aralık 2019 19:51
|Eminönü'nde metrelerce 'umut' kuyruğu
15 Aralık 2019 19:41