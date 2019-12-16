Antalya'daki trafik kazasında ölü sayısı 2'ye yükseldi
|16 Aralık 2019 10:41
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen ve 5 kişinin yaralandığı trafik kazasında hastanede hayatını kaybeden otomobil sürücüsünün ardından aynı araçta bulunan ve ağır yaralanan gelini de kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kazada yaralanan 2 kişinin de durumunun ağır olduğu bildirildi.
Kaza, dün gece saat 21.45 sıralarında Antalya-Manavgat karayolu Manavgat girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Talat Elmas'ın kullandığı 07 L 3145 plakalı otomobil, Serik istikametinden Manavgat istikametine seyir halindeyken ilçe girişindeki kavşağın altında kaldırıma çarptıktan sonra takla atarak kavşağın beton blokuna çarptı. Hurdaya dönen araçta bulunan araç sürücüsü Talat Elmas, eşi Emine Elmas, gelini Aysel Elmas ile torunları Talat ve Büşra Elmas yaralandı. Olay yerine ihbar üzerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi kurtarma ekipleri de olay yerine geldi. Araçtan çıkartılan yaralılar sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Manavgat Devlet Hastanesi ve ilçede bulunan özel hastanelere kaldırıldı.
Sürücü ve gelini hastanede hayatını kaybetti
Kazada ağır yaralanan otomobil sürücüsü Talat Elmas'ın gece saatlerinde tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmesinin ardından ağır yaralı olarak Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen gelini Aysel Elmas'ta tüm müdahalelere rağmen sabaha karşı hayatını kaybetti. 62 yaşındaki Talat Elmas, Manavgat Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Bir ara kalp masajı ile hayata döndürülen Telat Elmas, Antalya'ya sevk edilmek üzere ambulansa alındı. Elmas'ın kalbi yeniden durunca ambulanstan geri indirilerek müdahaleye devam edildi. Talat Elmas yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Aynı kazada ağır yaralanan ve önce Manavgat'ta tedavi altına alınan, buradan Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesin sevk edilen Aysel Elmas da sabaha karşı hayatını kaybetti.
Kazada ağır yaralanan 14 yaşındaki torun Talat Elmas ve Emine Elmas'n tedavisinin devam ettiği bildirildi.
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