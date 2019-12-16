Toç Bir-Sen'den Kuzey Yıldızı dizisine tepki
|16 Aralık 2019 10:47
|Yazdır
Tarım ve Orman kolunda yetkili sendika olan Toç Bir-Sen, Kuzey Yıldırı dizisinde orman muhafaza memurlarına yönelik yakışıksız bölümün yayından kaldırılmasını istedi.
TOÇ BİR-SEN'İN KONUYLA İLGİLİ YAPTIĞI AÇIKLAMA
Tarım ve Ormancılık Hizmet Kolu'nun yetkili sendikası Toç Bir-Sen olarak; Ormanlarımızı canları pahasına koruyan, mesai mefhumu olmaksızın 7 gün 24 saat görev yapan Orman Muhafaza Memurlarımızın, Show TV'de yayınlanan Kuzey Yıldızı adlı dizideki bir bölümde ahlaki, toplumsal ve görev ilkeleriyle asla bağdaşmayacak şekilde lanse edilen bölümünün acilen yayından kaldırılmasını ve Orman Muhafaza Memurlarımızdan özür dilenmesini bekliyoruz.
Orman Muhafaza Memurlarımızı rencide edebilecek, toplumda mesleki itibarın
zedelenmesine yol açabilecek bu sahnenin diziden kaldırılması gerektiğini belirtiyor,
aksi takdirde Orman Muhafaza Memurlarımızın haklarını yasal olarak arayacağımızı
kamuoyuyla paylaşıyoruz.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Basın Konseyi'nden iki gazeteciye 'kınama'
15 Aralık 2019 13:15
|Uzman erbaşlardan 'özlük hakları' talebi
14 Aralık 2019 16:41
|Ticaret Odası'ndan 'Düğünlerinizi ruhsatlı işletmelerde yapın' uyarısı
14 Aralık 2019 11:00
|TESK'ten 'sahte Milli Piyango bileti' uyarısı
14 Aralık 2019 10:43
|Noterlerde yeni dönem yıl sonu başlıyor
13 Aralık 2019 17:33
|TBB'den ABD Senatosunun 'Ermeni kararı'na tepki
13 Aralık 2019 15:18
|Türk Eczacıları Birliğinden 'aşı reddine karşı önlem' çağrısı
13 Aralık 2019 14:07
|Egeli sanayicilerden asgari ücrete vergi muafiyeti talebi
13 Aralık 2019 13:48
|'Asgari ücret yoksulluk sınırının üzerinde olmalı'
12 Aralık 2019 22:50
|TMMOB uyardı... Körlük ve ölüme kadar gidiyor
12 Aralık 2019 20:02