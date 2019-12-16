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Toç Bir-Sen'den Kuzey Yıldızı dizisine tepki

Tarım ve Orman kolunda yetkili sendika olan Toç Bir-Sen, Kuzey Yıldırı dizisinde orman muhafaza memurlarına yönelik yakışıksız bölümün yayından kaldırılmasını istedi.
 16 Aralık 2019 10:47
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Toç Bir-Sen'den Kuzey Yıldızı dizisine tepki

Tarım ve Orman kolunda yetkili sendika olan Toç Bir-Sen, Kuzey Yıldırı dizisinde orman muhafaza memurlarına yönelik yakışıksız bölümün yayından kaldırılmasını istedi.

TOÇ BİR-SEN'İN KONUYLA İLGİLİ YAPTIĞI AÇIKLAMA

Tarım ve Ormancılık Hizmet Kolu'nun yetkili sendikası Toç Bir-Sen olarak; Ormanlarımızı canları pahasına koruyan, mesai mefhumu olmaksızın 7 gün 24 saat görev yapan Orman Muhafaza Memurlarımızın, Show TV'de yayınlanan Kuzey Yıldızı adlı dizideki bir bölümde ahlaki, toplumsal ve görev ilkeleriyle asla bağdaşmayacak şekilde lanse edilen bölümünün acilen yayından kaldırılmasını ve Orman Muhafaza Memurlarımızdan özür dilenmesini bekliyoruz.

Orman Muhafaza Memurlarımızı rencide edebilecek, toplumda mesleki itibarın zedelenmesine yol açabilecek bu sahnenin diziden kaldırılması gerektiğini belirtiyor, aksi takdirde Orman Muhafaza Memurlarımızın haklarını yasal olarak arayacağımızı kamuoyuyla paylaşıyoruz.
Memurlar.Net
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