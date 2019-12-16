Fransa uyruklu DAEŞ'li terörist ülkesine sınır dışı edildi
İçişleri Bakanlığı bugün bir Fransa uyruklu DAEŞ'li teröristin ülkesine sınır dışı edildiğini açıkladı
|16 Aralık 2019 10:48
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