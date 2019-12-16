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Davutoğlu'nun partisine Ak Parti'den vekil transferi olacak mı?

Ahmet Davutoğlu yönetiminde kurulan Gelecek Partisi'ne AK Parti'den milletvekili transfer olacağı iddialarıyla ilgili Abdulkadir Selvi, köşesinde o havanın dağıldığını yazdı.
 16 Aralık 2019 11:00
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Davutoğlu'nun partisine Ak Parti'den vekil transferi olacak mı?

Ahmet Davutoğlu aylardır beklenen partisini geçtiğimiz hafta kurdu. Gelecek Partisi adı verilen ve logosu da çınar ağacı yaprağı olan yeni siyasi hareketin 2023 seçimlerine etkisi tartışılıyor.

"12-13 kişi görüşüyor" denilmişti

Partinin kuruluş aşamasında Davutoğlu cephesinden "Mevcut milletvekillerinden bizimle görüşenler var. 12-13 kişi bizimle görüşüyor" iddiası çok konuşulmuştu.

Parti kurulduktan sonra AK Parti'den bu partiye transfer olacak mı? Merak edilen soruya yanıt arayan Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, AK Parti kulislerinden edindiği bilgileri köşesinde yazdı.

AK Parti'de Gelecek Parti değerlendirmesi

AK Parti kulislerinde partinin kurulmasıyla birlikte gizemin ortadan kalktığını ve "Dağ fare doğurdu" yorumu yapıldığını belirten Selvi, görüştüğü bir AK Part yöneticisinin "Parti kurarken farklı bir duruşun, yeni bir söylemin ve dünyaya farklı bir bakışın olacak. AK Parti kurulduğunda öyleydi. Biz yeni şeyler söyledik. Bunlarda hangi duruş, hangi yeni söylem var?" şeklindeki sözlerini aktardı.

"Ama o hava dağıldı"

Erdoğan'dan intikam amacıyla parti kurduğunu söyleyen AK Parti yöneticisinin sözlerini hatırlatan Selvi, yazısına şöyle devam etti:

"Son nokta olarak kulislerden bir gözlemimi paylaşayım. İlk başlarda yeni partilerin ne kadar milletvekili transfer edeceği konuşuluyordu. Ama o hava dağıldı. Özel bir sıkıntısı olmayan hangi milletvekili partisini bırakıp ölü doğmuş partilere gider?"
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