Adana'da eski askeri lise öğrencisine 1 yıl 6 ay 22 gün hapis
|16 Aralık 2019 11:06
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Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada yargılanan eski askeri lise öğrencisi sanığa etkin pişmanlık hükümleri kapsamında 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezası verildi.
Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanık Yunus Emre Turhan ve avukatı katıldı.
Hakkındaki suçlamalar hatırlatılarak savunması alınan sanık Turhan, örgütle ilk olarak ortaokul sürecinde tanıştığını ve FETÖ'ye ait evlere gittiğini söyledi.
FETÖ'nün yönlendirmesiyle 2012 yılında askeri liseyi kazandığını belirten Turhan, ''Mahrem imamlar benimle ankesörlü ve büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle irtibat kuruyordu. Sabit hat üzerinden aradıklarında hangi adreste buluşacağımızı söylüyorlardı. Önceki celsede ekin pişmanlığa dair beyanlarımı mahkemeye sundum. Beraatime karar verilmesini talep ederim.'' diye konuştu.
Cumhuriyet savcısı, mütalaasında sanığın "terör örgütüne üye olma" suçundan etkin pişmanlık hükümleri kapsamında cezalandırılması yönünde görüş bildirdi.
Mahkeme heyeti, sanığı "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan etkin pişmanlık hükümleri kapsamında 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezasına çarptırarak, hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına karar verdi.
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