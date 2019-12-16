Özel bankalar, yılbaşından itibaren vergi tahsil edemeyecek		 
Psikiyatri servisinde bıçak çekip doktoru darbetti		 
Bakan Pakdemirli, at-eşek eti ithalatına açıklık getirdi		 
Yeni asgari ücret için ilk teklif verilecek		 
Dönemin Başsavcısı 6 yıl sonra konuştu... Uçurumdan döndük		 
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 152. Bölüm Fragmanı Video		 
İşte sosyal konut yapılacak ilçeler Foto Galeri		 
Advertisement
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Pelin Batu, Mansur Yavaş'ı överken rezil oldu

İsviçre Montrö'de çekilen videoyu Ankara-Gölbaşı diye internette pazarlandı! Görüntüleri gerçek sanan Pelin Batu da inandı
 16 Aralık 2019 11:25
Yazdır
Pelin Batu, Mansur Yavaş'ı överken rezil oldu

İsviçre'nin Montrö kentindeki yılbaşı hazırlıkları "İşte Ankara- Gölbaşı" diye tanıtıldı. CHP'liler Mansur Yavaş'a övgüler yağdırdı..

MONTRÖ, GÖLBAŞI DİYE PAYLAŞILDI

İsviçre'nin önemli kentlerinden Montrö'de düzenlenen yılbaşı etkinliklerinde Noel Baba kızağıyla çelik halatlar üzerinden yolculuk yapıyor. Bir Twitter kullanıcısı bu görüntüleri "Ankara Gölbaşı Teşekkürler Mansur Yavaş" yazarak paylaştı.

Diplomat kızı Pelin Batu da videoya sahip çıktı. Paylaşırken "Hayatın büyüsü" yorumunu yaptı. Sosyal medya yıkıldı..

BATU'DAN MANSUR YAVAŞ'A ÖVGÜLER

Emekli Büyükelçi İnal Butu'nun kızı Pelin Batu da bu görüntüleri paylaştı ve "Bazen küçücük bir şey hayatın büyüsünü hatırlatır..." notunu düştü.

Yurt dışında da yaşayan Batu bir başka kullanıcının "Bu yer neresi bilginiz var mı?" sorusuna ise "Gölbaşı, Ankara" cevabını verdi.
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
3 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
İYİ Parti 'Suriyeli Sığınmacıların Ülkelerine Dönüş Çalıştayı' düzenledi
16 Aralık 2019 12:43		 Bakan Selçuk, bir velinin mesajına sessiz kalmadı
16 Aralık 2019 12:32
Bakan Pakdemirli, at-eşek eti ithalatına açıklık getirdi
16 Aralık 2019 12:01		 TSK Irak'ın kuzeyinde 7 üs bölgesi kurdu
16 Aralık 2019 11:51
Cumhurbaşkanı Erdoğan İsviçre'ye gitti
16 Aralık 2019 11:34		 Davutoğlu'nun partisine Ak Parti'den vekil transferi olacak mı?
16 Aralık 2019 11:00
Vekiller mazot parası da istemiş!
16 Aralık 2019 09:21		 Türkiye Libya'dan davet gelmiş gibi hazırlıklara başladı
16 Aralık 2019 06:40
Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğüne Ait Taşınmazların İdaresine İlişkin Yönetmelik
16 Aralık 2019 04:32		 'Kanal İstanbul Projesini gerekirse milli bütceyle yapacağız'
16 Aralık 2019 00:21
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
13:04 - Özel bankalar, yılbaşından itibaren vergi tahsil edemeyecek12:59 - Psikiyatri servisinde bıçak çekip doktoru darbetti12:54 - Çantasında taşıdığı yapay kalbine gözü gibi bakıyor12:49 - Otomobil köprünün beton blokuna çarptı: 3 öldü, 2 yaralı12:46 - Çeyrek altın ne kadar oldu?12:43 - İYİ Parti 'Suriyeli Sığınmacıların Ülkelerine Dönüş Çalıştayı' düzenledi12:39 - İlk defa görüldü...1,5 metre uzunluğunda, 2 ayaklı12:32 - Bakan Selçuk, bir velinin mesajına sessiz kalmadı12:28 - Sınavlar 'emanetçiler'e yaradı12:22 - Okulun çatısı yandı, öğrenciler tahliye edildi
12:16 - Kayak merkezlerinde son durum12:14 - Hablemitoğlu suikastı zanlısı Ukrayna'da yakalandı12:12 - Gün ortasında dolar yükselişte12:01 - Bakan Pakdemirli, at-eşek eti ithalatına açıklık getirdi11:51 - TSK Irak'ın kuzeyinde 7 üs bölgesi kurdu11:41 - İstanbul Büyükşehir Belediyesi araç ihalesi iptal edildi11:35 - 'Yılbaşı alışverişinde internetten alışveriş yerine esnafı tercih edin'11:35 - Yeni asgari ücret için ilk teklif verilecek
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
İstanbul Büyükşehir Belediyesinin, KPSS puanı yerine mezuniyet notuyla personel almasını;
ÇOK OKUNANLAR
Soylu'nun kastettiği 'büyük FETÖ operasyonu' belli oldu
Emniyetten boyu 1.65 olan sürücülere uyarı
Vekiller mazot parası da istemiş!
Dönemin Başsavcısı 6 yıl sonra konuştu... Uçurumdan döndük
Mahkemeden Melih Gökçek'i üzecek karar
100 bin sosyal konut için başvurular bugün başlıyor
Koyun sürüsü çobansız dönünce acı gerçek ortaya çıktı
Tosuncuk'un intihar bilmecesi
FETÖ mağduru Uzman Çavuş görevine dönemedi
Eylül ayı işsizlik rakamları açıklandı. 2,4 puan daha arttı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
12.12.2019 fenerbahce vs anadolu efes maci 2
ersun yanal 1
kıdem tazminatı caiz değildir 3
max kruse 1
14.12.2019 galatasaray vs ankaragücü maci 2
ferdi kadıoğlu 1
Abbiiee 2
15.12.2019 sivasspor vs fenerbahçe maci 2
ajda pekkan mobilya reklamı 2
maskov87 1
SON İLANLAR
Çukurova Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Abdüllah Gül Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Silifke Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
Refahiye Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
Karabük Üniversitesi Engelli İşçi Alım İlanı
Serdivan Belediyesi Engelli İşçi Alım İlanı
Antalya Ulaştırma Böl. Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
Karabük Üniversitesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Antalya Sosyal Güvenlik Müd. Eski Hkümlü İşçi Alım İlanı
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam